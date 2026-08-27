Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Amsterdam planları gündemdeki yerini korurken, ünlü çift bu kez Türkiye'deki bir konut projesinin reklam filmiyle izleyici karşısına çıktı.

RAMS Türkiye, RAMS Park House Maslak'ın yeni iletişim kampanyasında Hazal Kaya ve Ali Atay ile iş birliği yaptı. “İyi ki Buradayız” sloganıyla hazırlanan reklam filminde çift, projenin sunduğu yaşam konseptini ve sosyal imkanları anlatıyor.

Ancak reklam filminin yayınlanması, çiftin daha önce gündeme gelen Amsterdam'a taşınma planlarını yeniden akıllara getirdi.

Amsterdam planı gündemdeyken Türkiye'den konut reklamı

Hazal Kaya daha önce Amsterdam'da bir şirket kurduklarını ve Türkiye ile Amsterdam arasında “yarı yarıya bir hayat” planladıklarını açıklamıştı.

Ali Atay da yurt dışında şirketlerinin bulunduğunu ve Amsterdam planlarının gündemde olduğunu belirtmişti.

Tam da bu açıklamaların ardından çiftin İstanbul Maslak'taki bir konut projesinin reklam yüzü olarak kamera karşısına geçmesi dikkat çekti.

Üstelik reklam filminin sloganı da oldukça iddialı:

“İyi ki Buradayız.”

Filmde Hazal Kaya ve Ali Atay, projede yaşayan bir çift gibi konumlandırılırken, Hazal Kaya'nın “Artık komşu olduk. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz” sözleriyle komşuluk temasına vurgu yapılıyor.

Sosyal medyada “Amsterdam” göndermeleri

Reklam filminin yayınlanmasının ardından sosyal medyada çiftin Amsterdam planlarını hatırlatan yorumların yapılması beklenirken, özellikle “Madem Amsterdam'a taşınacaktınız, neden Türkiye'de konut reklamı yapıyorsunuz?” şeklindeki eleştiriler gündeme taşındı.

Bazı kullanıcılar ise reklam kampanyasının sloganı üzerinden göndermede bulunarak, “İyi ki buradayız ama Amsterdam'a taşınmıyor muydunuz?” yorumları yaptı.

Tartışmanın odağında ise doğrudan çift kadar reklamı hazırlayan RAMS Türkiye de bulunuyor.

RAMS neden bu çifti tercih etti?

RAMS Türkiye, Hazal Kaya ve Ali Atay'ı tercih etme nedenini güven ve doğallık üzerinden açıklıyor. Şirket tarafından yapılan değerlendirmelerde çiftin “güveni ve doğallığı” temsil ettiği vurgulanıyor.

Ancak kamuoyunda oluşan soru farklı:

Türkiye'den uzaklaşma planlarıyla gündeme gelen iki isim, neden Türkiye'deki bir konut projesinin “buradayız” mesajının yüzü oldu?

Öte yandan çiftin Türkiye'yi tamamen terk edeceğine yönelik kesinleşmiş bir açıklaması bulunmuyor. Daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye ve Amsterdam arasında gidip gelen, iki merkezli bir yaşam planından söz edilmişti.

Dolayısıyla tartışma, “Türkiye'yi terk ediyorlar” iddiasından ziyade, Amsterdam planlarıyla RAMS'ın Türkiye'deki konut reklamında üstlendikleri rol arasındaki dikkat çekici tezat üzerinden büyüyor.

Bir tarafta Amsterdam'da yeni bir hayat planı, diğer tarafta İstanbul Maslak'ta “İyi ki Buradayız” sloganıyla konut reklamı...