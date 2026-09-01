6 Şubat depremlerinde Antakya’daki evi yıkılan Serkan Sürmeli, çeşitli nedenlerle deprem konutlarında hak sahibi olamayınca yeni bir ev arayışına girdi. Bu süreçte tanıdığı bir kişinin satışa çıkardığı deprem konutundaki daireyi satın almak isteyen Sürmeli, ev için 1 milyon TL ödeme yaptı.

Ancak konutların tapu ve ödeme işlemlerinin yılbaşında netleşeceği gerekçesiyle resmi devir işlemini beklemeye başlayan Sürmeli, aylar sonra büyük bir şok yaşadı. Taşınmak amacıyla eve geldiğinde aynı konutun başka kişilere de satıldığını öğrendiğini belirten Sürmeli, toplam 6 kişinin daha aynı ev nedeniyle mağdur edildiğini ileri sürdü.

"Tefecilere düştüğünü söyleyerek bizi ikna etti"

Kendisiyle aynı bölgede yaşayan ve tanıdığı bir kişi tarafından mağdur edildiğini öne süren Sürmeli, karşı tarafın maddi sıkıntı içinde olduğunu ve evi acil olarak satması gerektiğini söylediğini aktardı.

Sürmeli, "Depremde evimizi kaybettik. Hak sahipliğimiz çıkmayınca yeniden bir düzen kurabilmek için bu evi satın almaya karar verdik. Tanıdığımız biriydi. Tefecilere düştüğünü, acil paraya ihtiyacı olduğunu ve evi satması gerektiğini söyledi. Biz de güvenerek 1 milyon TL ödeme yaptık. Tapu işlemlerinin yılbaşında yapılacağı söylendiği için bekledik" dedi.

Taşınmaya geldiğinde gerçeği öğrendi

Okulların kapanmasının ardından taşınmak için hazırlık yaptıklarını belirten Sürmeli, eve geldiklerinde aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını öğrendiklerini söyledi.

Sürmeli, "Taşınmak için geldiğimizde evin başkalarına da satıldığını öğrendik. Sonrasında aynı kişinin bu evi 6 kişiye daha sattığını öğrendik. Şimdi kendisine ulaşamıyoruz. Şehir dışına çıktığını duyduk" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mağduriyetin çözülmesi için çeşitli kamu kurumlarına başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirten Sürmeli, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Başka depremzedeler de aynı mağduriyeti yaşamasın"

Yeni evli olduğunu ve küçük bir çocuğunun bulunduğunu belirten Sürmeli, yaşadığı olayın başka depremzedelerin başına gelmemesi için uyarıda bulundu.

Sürmeli, "Benim amacım sadece kendi paramı geri almak değil, başka insanların da aynı şekilde mağdur edilmesini önlemek. Yılbaşında tapular verilecek denilerek insanlar ödeme yapmaya ikna ediliyor. Herkes çok dikkatli olsun. Tapuyu almadan ödeme yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şikayetimizi yaptık. Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyorum. Çok zor durumdayız ve bir an önce çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.