Dünyanın önemli şehirlerindeki fiyatları mercek altına alan “Mapping the World’s Prices 2026” araştırması, İstanbul için dikkat çeken bir sonucu ortaya koydu. Deutsche Bank Research tarafından hazırlanan çalışmada 69 şehir; konut, kira, maaş, otomobil, teknoloji ürünleri, restoran ve ulaşım gibi çok sayıda başlık üzerinden karşılaştırıldı.

Araştırmanın konut verilerine göre İstanbul’da şehir merkezindeki konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 87 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, özellikle dünyanın en pahalı metropolleriyle karşılaştırıldığında İstanbul’daki konutların dolar bazında daha düşük fiyat seviyesinde olduğunu gösteriyor.

İstanbul, dünya metropollerine kıyasla daha uygun

Konut fiyatlarında şehirler arasında büyük farklar bulunuyor. Özellikle Zürih, Cenevre, New York, Londra ve diğer küresel finans merkezlerinde şehir merkezindeki konut fiyatları İstanbul’un oldukça üzerine çıkıyor.

Bu nedenle araştırmanın ortaya koyduğu tablo, İstanbul’un uluslararası ölçekte konut fiyatları açısından dünyanın en pahalı şehirleri arasında yer almadığını gösteriyor.

Ancak bu sonuç, İstanbul’da yaşayanlar açısından konutun kolay erişilebilir olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmadaki rakamlar şehirleri ağırlıklı olarak dolar bazında karşılaştırıyor. Türkiye’deki gelir seviyesi dikkate alındığında konut satın alma gücü farklı bir tablo ortaya çıkarabiliyor.

Maaşlarda tablo tersine dönüyor

Araştırmanın İstanbul açısından dikkat çeken bir diğer verisi ise ortalama maaşlarda ortaya çıkıyor.

İstanbul’da ortalama aylık net maaş 1.173 dolar seviyesinde hesaplandı. Bu rakamla İstanbul, araştırmaya dahil edilen 69 şehir arasında 56. sırada yer aldı.

Yani İstanbul, konut fiyatlarında dünyanın en pahalı metropollerinin gerisinde kalırken gelir sıralamasında alt sıralarda bulunuyor.

Konut fiyatıyla maaş arasındaki fark da bu nedenle özellikle dikkat çekiyor. Dolar bazında bir evin metrekare fiyatının New York, Zürih veya Londra'ya göre düşük olması, İstanbul'da yaşayan bir kişinin aynı eve daha kolay sahip olabildiği anlamına gelmiyor.

iPhone fiyatında Türkiye zirvede

Araştırmanın Türkiye açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri teknoloji ürünlerinde görüldü.

Deutsche Bank'ın karşılaştırmasına göre iPhone 17 Pro 256 GB, Türkiye'de 2 bin 592 dolarlık fiyatıyla araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en yüksek fiyat seviyesine sahip oldu.

Türkiye'deki fiyatın ABD'deki fiyatın yaklaşık 2,2 katına ulaşması dikkat çekti.

İstanbul otomobil fiyatında da üst sıralarda

Otomobil fiyatlarında da İstanbul için çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Araştırmada Volkswagen Golf 1.5'in İstanbul'daki fiyatı yaklaşık 49 bin 121 dolar olarak hesaplandı. İstanbul, bu fiyatla 69 şehir arasında dördüncü sırada yer aldı.

Böylece İstanbul'da konut fiyatlarının küresel metropollere kıyasla görece düşük kalmasına karşın otomobil ve teknoloji ürünlerinde tablo tersine döndü.

İstanbul’da iki kişilik buluşmanın maliyeti

Araştırmada şehirlerin günlük yaşam maliyetlerini karşılaştırmak için “Cheap Date Index” adı verilen bir ölçüm de kullanıldı.

İki kişilik bir buluşmada restoran, sinema, kahve, ulaşım ve benzeri harcamalar üzerinden yapılan hesaplamaya göre İstanbul'da toplam maliyet 196 dolar seviyesinde bulunuyor.

İstanbul bu kategoride 69 şehir arasında 53. sırada yer aldı.

Dünyanın en pahalı şehri Zürih

Genel fiyat seviyelerinde listenin zirvesinde Zürih bulunuyor. İsviçre kentini Cenevre, Tel Aviv, New York ve San Francisco takip ediyor.

Araştırma aynı zamanda döviz kurlarının şehirlerin küresel fiyat sıralamalarındaki etkisini de ortaya koyuyor. Özellikle Japon yeni ile ilgili değişimlerin ardından Tokyo, geçmiş yıllara kıyasla gelişmiş ülkelerdeki diğer büyük kentlere göre oldukça uygun fiyatlı şehirlerden biri haline geldi.

Öte yandan yaşam kalitesi değerlendirmesinde fiyat sıralamasından farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Lüksemburg yaşam kalitesinde ilk sırada yer alırken Kopenhag ve Amsterdam da üst sıralarda bulunuyor.

Araştırmanın İstanbul için ortaya koyduğu en dikkat çekici tablo ise özetle şöyle: Konut fiyatları dünya metropollerine göre düşük, ancak maaşlar da küresel merkezlerin oldukça gerisinde. Bu nedenle dolar bazındaki konut fiyatı karşılaştırması ile vatandaşın gerçek satın alma gücü arasında önemli bir fark bulunuyor.