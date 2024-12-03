Beş Yıllık Mücadele, Küresel Tanınırlık

Çiftçi ve muhtar Nejla Işık, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İkizköy muhtarı seçilmeden önce de çevre aktivisti olarak dikkat çeken bir isimdi. Beş yıldır İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı’nda maden projelerine karşı mücadele eden Işık, köy kadınlarıyla birlikte doğanın korunması için adeta bir sembol haline geldi.

Orman Nöbeti ve Hukuki Mücadele

Işık ve köy halkı, maden projelerine karşı açtıkları davalar ve düzenledikleri protestolarla Akbelen Ormanı’nı korumaya çalıştı. Bu süreçte, ormanlık alanda nöbet tutan protestoculara polis müdahalesi gerçekleşti ve izinsiz giriş gerekçesiyle para cezaları kesildi. Ancak bu cezalar daha sonra iptal edildi.

Uluslararası Listede Yer Aldı

BBC, Nejla Işık’ı çevre koruma ve toplumsal dayanışma konusundaki örnek mücadelesi nedeniyle listeye dahil etti. Işık’ın yer aldığı listede Nobel Barış Ödülü sahibi Nadia Murad, oyuncu Sharon Stone, olimpiyat atletleri Rebeca Andrade ve Allyson Felix, iklim aktivisti Adenike Oladosu ve yazar Cristina Rivera Garza gibi isimler de bulunuyor.

Nejla Işık, Akbelen Ormanları için verdiği mücadelenin yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında yankı bulmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Bu, doğaya duyulan sevgiyi ve dayanışmayı dünyaya anlatma fırsatı” dedi.