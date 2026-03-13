"Bursalı Hemşerilerimiz Gülümsesin"

AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, mecliste yaptığı konuşmada vatandaşın üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kahraman, geçtiğimiz Kasım ayında alınan zam kararının öncesindeki tarifeye dönülmesini talep ederek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı grubu olarak hazırladığımız önergeyi meclise sunduk. Su zammını da katı atık bedelini de kaldıralım, Bursalı hemşerilerimiz gülümsesin."

Bozbey’in Çağrısına Yanıt: "İşte Önerge, Hodri Meydan!"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in daha önceki "mecliste görüşelim" çağrısını hatırlatan Kahraman, önergenin ilçe belediye başkanlarının imzasıyla sunulduğunu belirtti. Kahraman, 13.11.2025 tarihli BUSKİ Genel Kurulu kararıyla yapılan zammın iptal edilmesini isteyerek süreci bir restleşmeye taşıdı:

Eski Tarifeye Dönüş: Su ve atık su tarifelerinin zam öncesi seviyeye çekilmesi talebi.

Katı Atık Bedelleri: Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir adına alınan bedellerin yeniden değerlendirilerek kaldırılması teklifi.

Sert Eleştiri: "Daha önce biz bu zamma karşı çıkmıştık. Şimdi de önerge istediniz, buyurun size önerge. Hodri meydan! Zammın geri çekilmesini talep ediyoruz."

Vatandaşın Gözü Meclis Kararında

Özellikle kademelendirme sistemindeki değişiklikler ve artan fatura bedelleri nedeniyle Bursalılardan gelen tepkileri dile getiren Cumhur İttifakı grubu, bu hamleyle topu yönetime atmış oldu. Önergenin oylanması ve sonucunda su faturalarında kalıcı bir indirim yapılıp yapılmayacağı Bursa kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.