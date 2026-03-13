Yazar İsmail Orman tarafından kaleme alınan Kazasker Mustafa İzzet Efendi Kitabı'nın Lansmanı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Programan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Kazasker Mustafa İzzet Efendi kitabının yazarı İsmail Orman ve çok sayıda davetli katıldı.



"Kazasker Mustafa İzzet Efendi" kitabı gayret ve bilincin neticesi olarak vücuda gelmiş bir eserdir"

Kazasker Mustafa İzzet Efendi kitabının yoğun bir mesai süresinde kaleme alındığını söyleyen Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak, ecdadımızın inşa ve ihya ettiği Türk-İslam medeniyetinin gerek fikri ve ilmi gerekse kültürel ve sanatsal mirasını korumak ve yaşatmak adına son derece yoğun, son derece hassas bir mesai yürütmekteyiz. İhtiva ettiği bilgi ve birikimle, estetik ve zarafetle göz kamaştıran bu muazzam mirası ömrünü vakfederek, el emeği, göz nuru, alın teri ile var eden; her biri alanında çığır açmış alimlerimizin, sanat erbaplarımızın, ustalarımızın adını yaşatmak, minnet ve vefa borcumuzun gereğini yerine getirmek gayretiyle çalışıyoruz. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' kitabı da bu gayret ve bilincin neticesi olarak vücuda gelmiş bir eserdir" şeklinde konuştu.



"Osmanlı Devleti'nde hem ilmi hem askeri ve bürokratik rütbelerin en üst mertebelerine kadar yükselmeyi başarmış bir liyakat abidesidir"

Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin büyük işlere imza attığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İster devlet adamı ister alim ya da sanatkar olsun, hizmet ve eserleriyle adlarını baki kılan ecdadımıza baktığımızda genel olarak her birinin birden fazla alanda yetkin olduğunu görüyoruz. Kendilerini en az iki-üç sahada yetiştirmiş ve bunu da gerçekten en üst seviyede yapmışlardır. Zaten geride bıraktıkları mirasa baktığımızda da sahip oldukları donanım ve birikim kendini açık şekilde göstermektedir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi de bu gerçeğe çok güzel bir örneklik teşkil etmektedir. O, Osmanlı Devleti'nde hem ilmi hem askeri ve bürokratik rütbelerin en üst mertebelerine kadar yükselmeyi başarmış bir liyakat abidesidir. Hanende, bestekar ve neyzen olarak el üstünde tutulmuş bir musiki ehlidir. Ve hepsinin ötesinde, hat sanatı tarihinde istisnai bir konuma yükselmesini sağlayan çok sayıda niteliğe sahiptir. Bu çok yönlülük onu kültür tarihimizdeki en özel insanlardan biri kılmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki büyük hat levhaların da onun eseri olması dolayısıyla günümüzde 'Ayasofya Hattatı' olarak anılmaktadır"

Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin 'Ayasofya Hattatı' olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, pek çok yapının kitabesinde imzasının bulunduğunu söyledi.

Konuşmasına devam eden Bakan Ersoy, "Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi hattat yönüyle değerlendirdiğimizde; sülüs, nesih, celi sülüs ve celi talik gibi en temel yazı türlerini büyük bir ustalıkla yazabildiğini görmekteyiz. Malumunuz, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki büyük hat levhaların da onun eseri olması dolayısıyla günümüzde 'Ayasofya Hattatı' olarak anılmaktadır. Yine başta Ayasofya'daki kubbe yazısı olmak üzere, pek çok yapının kitabesinde imzasının bulunması ve 11'den fazla Mushaf-ı Şerif ile bazı ilmi eserlerin hattatı olması, onu Türk ve İslam sanatları tarihinde adeta imtiyazlı bir mevkiye yerleştirmiştir. Kendisi sayısız kıta, murakka, 200'den fazla hilye yazmış; büyük boyda hilye-i şerif yazma geleneğini de o başlatmıştır. 1866'dan başlayarak harf inkılabına kadar Osmanlı matbaacılığında kullanılan kalıplar, onun nesih hattıyla basıma uygun olarak yazdığı harflerden yapılmıştır. Elbette yaptıkları, eserleri, marifet ve becerileri bu kadarla sınırlı değil. Onun ardında bıraktığı eserler, yalnızca sanat tarihimiz açısından değil aynı zamanda kültür hayatımızın bütüncül şekilde anlaşılması bakımından da son derece değerlidir. Sanat tarihçisi Sayın İsmail Orman'ın titiz kaleminde vücut bulan 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' kitabı işte bu engin deryanın her kıyısına yelken açabileceğiniz bir eser olarak büyük sanatkarı tanımanıza imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"2005 yılından bu yana Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları dahilinde yayımlanan basılı eser sayısı 348'e ulaşmıştır"

Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak titizlikle hazırlanmış, amaç ve hedeflerine hizmet edecek zengin bilgiler ihtiva eden yayınların ciddi bir değer ve önem taşıdığının bilincindeyiz. Söz uçar yazı kalır ifadesi, daima geçerliliğini koruyacak bir hakikati ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ilgili birimlerimizin yayıncılık faaliyetleri büyük bir ciddiyetle sürdürülmektedir. Burada tamamına değinmem mümkün değil ancak bazı genel bilgileri paylaşmak isterim. 2005 yılından bu yana Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları dahilinde yayımlanan basılı eser sayısı 348'e ulaşmıştır. Son 8 yılda 'Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi' kapsamında 122 matbu eser yayınlamış bulunuyoruz. Kısa adı TÜYEK olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız da çok ciddi uzmanlık gerektiren bir mesai yürüterek 355 cilt kitap yayımlamıştır. Teknolojiyi de bu noktada göz ardı etmiyoruz. Genel Müdürlüğümüz; divanlar, mesneviler, tezkireler, mecmualar ve tarifnameler gibi Türk klasik eserlerinin dijital formatlarda yayınlanmasına ilişkin proje kapsamında 84 e-kitabı okuyucuyla buluşturmuştur. TÜYEK ise 482 bin 383 eserin dijital görüntüsünü, aynı zamanda dünyanın en büyük yazma eser portalı da olan kurumsal sitesinden erişime açmıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuşmasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi kitabının yazarı İsmail Orhan'a teşekkür etti.



"Kitabımın kültür bakanlığı logosu ile sizlere ulaşması güzel oldu"

Programda konuşan kitabın yazarı İsmail Orman da düşüncelerini paylaştı. Konuşmasına devam eden Yazar Orman, "Kazasker Mustafa İzzet Efendi kitabını hazırladığım süredeki çalkantılı süreç nedeniyle eseri, kitap ve cilt halinde görmek benim için gerçekten bir gurur vesilesidir. Bunun Kültür Bakanlığı logosu ile sizlere ulaşması oldu. Açık söylemek gerekirse böyle bir lansman ile birlikte yapılması da gururumu daha da katladı" diye konuştu.