Federasyonun 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenecek play-off karşılaşmaları, 24 Nisan – 7 Mayıs 2026 tarihleri arasında Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’nda oynanacak. Türkiye’nin farklı illerinden gelecek takımlar, üst lige yükselme hedefiyle parkede mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında yapılacak karşılaşmalar, federasyon yetkilileri, hakemler ve teknik ekiplerin koordinasyonunda hazırlanan program doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ilçeleri adına büyük değer taşıdığını belirterek, etkinliğin engelli bireylerin spor yoluyla toplumsal hayata katılımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Karakaya, tekerlekli sandalye basketbolunun tanıtılması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması açısından organizasyonun önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek bu müsabakalar aynı zamanda Manavgat’ın spor turizmi ve spor organizasyonları açısından sahip olduğu potansiyelin tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

Karakaya ayrıca tüm sporseverleri, azim ve mücadelenin en güzel örneklerine sahne olacak Tekerlekli Sandalye Basketbol play-off müsabakalarını izlemeye davet etti.