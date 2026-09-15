Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mumcu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı hızla devam eden Mumcu Camii inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Erzurum genelinde yürütülen projeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in son durağı Mumcu Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sekmen, bölgede inşa çalışmaları süren Mumcu Camii projesini de yerinde inceledi. Projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Sekmen, çalışmalarda gelinen aşamayı değerlendirdi.

Ziyaret ve incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Sekmen, 'Mumcu Mahalle'mizde kıymetli hemşehrilerimizle hasbihal ederek, yapımı devam eden Mumcu Cami'mizin inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin ilgisi ve destekleri bizleri daha da motive etti. Bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise Başkan Sekmen'in ziyaretinden ve cami projesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Mumcu Camii'nin tamamlanmasıyla birlikte mahallenin önemli bir ihtiyacının daha karşılanmış olacağı belirtildi.