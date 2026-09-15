Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği tırmanış branşındaki Nilüfer Boulder Yarışması'nda, spor tutkunları heyecan dolu anlar yaşadı. İki gün süren organizasyonda, kadın ve erkek kategorilerinde toplam 116 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Nilüfer'de ilk kez Boulder Yarışması düzenlendi. Nilüfer Belediyesi'nin Görükle Spor Parkı Tırmanma Duvarı'nda düzenlediği yarışmada 116 sporcu yarıştı. Hem kadın hem erkek sporcuların yarıştığı tırmanış parkurlarında sporcular, güç, denge ve stratejilerini sergiledi.

Yarışmanın ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasını hedeflediklerini belirtti. Tüm sporcuları tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'i sporun her alanında öne çıkaracak etkinlikleri, kente kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi.