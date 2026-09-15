Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Manisa Ultra Maratonu, 20-22 Kasım tarihlerinde Kula Divlitleri ile Sardes Antik Kenti'nde koşulacak. Türkiye'nin ilk volkan koşusu olarak düzenlenecek maraton için kayıtlar başlarken sporcular, tarihin ve doğanın izinde mücadele edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sporun, doğanın ve tarihi mirasın aynı rotada buluşacağı Manisa Ultra Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20-22 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Kula Divlitleri'nin volkanik arazisinden Sardes Antik Kenti'nin binlerce yıllık taşlarına uzanan parkurlarda koşulacak. Türkiye'nin ilk volkan koşusu, sporculara Manisa'nın eşsiz coğrafyasını keşfetme fırsatı sunacak. Manisa Ultra Maratonu, Kula ve Salihli'nin doğal ve tarihi zenginliklerini bir araya getiriyor. Kula Divlitleri'nde düzenlenecek koşularda sporcular, UNESCO Küresel Jeoparkı'nın volkanik arazisinde mücadele edecek. Sardes Antik Kenti'ndeki parkurlar ise katılımcıları Lidya uygarlığının izlerini taşıyan tarihi bir atmosferde buluşturacak.

Farklı seviyelerdeki sporculara hitap eden organizasyonda, Kula'da 55 kilometrelik Katakekaumene, 35 kilometrelik Vulcanus ve 10 kilometrelik Divlit parkurları yer alacak. Salihli Sart Antik Kenti'nde ise 18 kilometrelik Tmolos ve 7 kilometrelik Gyges parkurları koşulacak.

Manisa Ultra Maratonu'nun etkinlik programı, 20 Kasım Cuma günü yarış kitlerinin dağıtımıyla başlayacak. Sporcular, ilk gün kitlerini 15.00-19.00 saatleri arasında teslim alabilecek. Mücadelenin başlayacağı 21 Kasım Cumartesi günü ise kit dağıtımı ve drop bag teslimleri Kula'daki parkurlara göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. 55K parkuru için 04.15-04.45, 35K parkuru için 06.15-06.45 ve 10K parkuru için 07.30-08.15 saatleri arasında teslimatlar yapılacak. Organizasyonun son günü olan 22 Kasım Pazar günü Sardes Antik Kenti'ndeki etaplar öncesinde ise 18K koşucuları kitlerini 06.35-07.15, 7K koşucuları ise 08.00-08.45 saatleri arasında alabilecek.

Kula Divlitleri'nde düzenlenecek 55 kilometrelik Katakekaumene ve 35 kilometrelik Vulcanus parkurlarına katılacak sporcular için sağlık raporu ve lisans zorunluluğu bulunuyor. 10 kilometrelik Divlit parkuru ise Türkiye'nin tek UNESCO Küresel Jeoparkı'nı keşfetmek isteyen her seviyeden koşucuya açık olacak. Sporcular, volkanik tepelerin eşsiz manzaraları eşliğinde koşacak. Sardes Antik Kenti'nde düzenlenecek 18 kilometrelik Tmolos ve 7 kilometrelik Gyges parkurlarıyla devam edecek organizasyon, ödül töreniyle tamamlanacak.

Manisa Ultra Maratonu'nda yer almak isteyen sporcular, başvurularını maraton.manisa.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm sporcuları ve sporseverleri Kula'nın volkanik coğrafyası ile Sardes'in tarihi atmosferinde buluşmaya davet ediyor.