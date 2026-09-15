HDI Sigorta ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Türk voleybolunun geleceğine değer katacak 3 yıllık bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Eczacıbaşı Spor Salonu, 2028-2029 sezonu sonuna kadar 'HDI Sigorta Spor Salonu' adını taşıyacak. HDI Sigorta aynı zamanda turuncu-beyazlıların forma şort sponsoru oldu.

Türkiye'de sporu ve sporcu ekosistemini desteklemek üzere yatırımlarını hız kesmeden sürdüren HDI Sigorta ve 60 yıllık köklü tarihiyle ülkemize sayısız başarılar kazandıran kadın voleybolunun öncü kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü güçlerini birleştirdi. Yapılan anlaşmayla birlikte, Kartal'daki Eczacıbaşı Spor Salonu önümüzdeki 3 sezon boyunca 'HDI Sigorta Spor Salonu' ismiyle hizmet verecek.

Yeni adıyla HDI Sigorta Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, Eczacıbaşı Peron İstanbul Takım Kaptanı Simge Aköz ile takım oyuncularından Selin Adalı, Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Altyapı oyuncuları katıldı.

Faruk Eczacıbaşı: '60 yıllık yolculuğumuzda, değişmeyen Eczacıbaşı spor kültürünü HDI Sigorta Spor Salonu'nda geleceğe taşıyoruz'

İş birliğine dair düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şu ifadelere yer verdi:

'Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak 60 yıllık mirasımızı, sporun taşıdığı dostluk, dayanışma, takım ruhu ve saygı gibi değerlerle geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önce Levent'te, ardından Ayazağa'da ve şimdi Kartal'da, kulübümüzün üçüncü evinde yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Her yeni evimiz yeni bir dönemin başlangıcı olurken, Eczacıbaşı'nın spor kültürü ve spora olan tutkusu hiç değişmedi. Özellikle kadın voleybolu, geleceğe yönelik adımlarımızda çok önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam edecek. Ancak bizim için sporun taşıdığı değerleri yaşatmak ve Türkiye'de, hatta dünyada bu değerlerin öncüsü olmak da büyük önem taşıyor. Bugünden itibaren HDI Sigorta Spor Salonu olarak anılacak yeni evimizin, bu mirası geleceğe taşıyan önemli bir merkez olmasını diliyoruz. HDI Sigorta ile aynı değerleri paylaşmaktan ve bu uzun soluklu yol arkadaşlığını başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Levent'ten Ayazağa'ya, Ayazağa'dan Kartal'a uzanan 60 yıllık yolculuğumuzda, değişmeyen Eczacıbaşı spor kültürünü HDI Sigorta Spor Salonu'nda geleceğe taşıyoruz. Hep birlikte bu salonda nice güzel maçlara ve başarılara tanıklık etmek dileğiyle.'

Firuzan İşcan: 'Spor ve sporcu ekosistemini desteklemeyi sürdüreceğiz'

HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, işbirliğinin anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

'60 yıllık köklü geçmişiyle Eczacıbaşı Spor Kulübü; geleneği, yetiştirici kimliği ve Türk kadınının sahadaki gücünü dünyaya kanıtlayan vizyonuyla ülkemiz sporunun mihenk taşıdır. Bu dev mirasla omuz omuza yürümek, Türk sporuna duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Duruşumuzu net bir ilkeyle özetliyoruz: 'Voleybolun Evinde, Hayallerin Yanında.' O kız çocuklarının cesaretine, disiplinine ve hayallerine güvence olmak bizim bu yolculuktaki en büyük motivasyon kaynağımızdır. Sporun birleştirici gücüne inanarak voleyboldan basketbola, futboldan masa tenisine kadar geniş bir yelpazede spor ve sporcu ekosistemini desteklemeyi sürdüreceğiz.'

Ali Atalık: 'Burası yalnızca maç oynadığımız bir salon değil; burası aynı zamanda voleybolun evi'

Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, 'Bugün, 60 yıllık kulüp tarihimizde ve üçüncü salonumuzda bir ilki gerçekleştirerek salon isim sponsorluğuna imza atıyoruz. Salonumuzun adı artık HDI Sigorta Spor Salonu. Son yıllarda voleybola olan ilginin artmasında yatırımların önemli bir rolü var. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak uzun yıllardır bu sporun içindeyiz ve spor sponsorluklarında deneyimli, güçlü bir marka olan HDI Sigorta'nın uzun soluklu desteğini aramıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burası yalnızca maç oynadığımız bir salon değil; A Takımımızdan birinci lig takımımıza, altyapımızdan geleceğin sporcularına kadar tüm Eczacıbaşı ailesinin bir araya geldiği, Avrupa'nın ve belki de dünyanın sayılı voleybol salonlarından biri. Burası, aynı zamanda voleybolun evi. İlk sezonumuzda taraftarlarımız salonumuza büyük bir sahiplenme gösterdi. Neredeyse tüm sezonu dolu tribünler önünde oynadık ve bu atmosfer hem sporcularımız hem de misafirlerimiz için heyecan vericiydi. Şimdi hedefimiz, kapıdan girişten son sayıya kadar her anıyla unutulmaz bir taraftar ve maç deneyimi sunmak. 60.yılımızı kutladığımız bu sezonda, HDI Sigorta ile birlikte maç günlerini, aktivasyonları ve salon etkinliklerini daha da güçlendireceğiz. Bu vesileyle HDI Sigorta'ya, Sayın Firuzan İşcan'a ve ekibine teşekkür ediyor, Eczacıbaşı ailesine hoş geldiniz diyorum' şeklinde konuştu.

Simge Aköz: 'Bu branşın temsilcileri olarak altyapımızla birlikte bu salonda gelişiyor, büyüyor ve genç nesillere ilham olmaya çalışıyoruz'

Eczacıbaşı Peron İstanbul Takım Kaptanı Simge Aköz ise, 'Bizim için bu salon yalnızca maç oynadığımız bir yer değil; geliştiğimiz, büyüdüğümüz ve bir aile olarak bir araya geldiğimiz evimiz. Sahada başarıya odaklanan bir takım görüyorsunuz ama bu başarının arkasında bize güç veren tesisimizin, salonumuzun ve Eczacıbaşı ailesinin büyük bir rolü var. Bugün HDI Sigorta'yı da bu ailenin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Voleybol, Türkiye'de son yıllarda büyük bir yükseliş gösterdi. Biz de bu branşın temsilcileri olarak, altyapımızla birlikte bu salonda gelişiyor, büyüyor ve genç nesillere ilham olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sahip olduğumuz tesislerle uluslararası arenada diğer kulüplere de örnek olmayı hedefliyoruz. Kıymetli büyüğümüz Dr. Nejat Eczacıbaşı'nın yıllar önce söylediği gibi: 'Sorun Türk gençliğinin yeteneksizliğinden değil, ortamın yetersizlik ve imkansızlıklarından doğmaktaydı. Bilgi ve disiplinli çalışmayı yeterli imkanlar ve tesislerle bir araya getirince, başarılı olacağımıza inanıyorduk.' Eczacıbaşı Spor Kulübü, 1966 yılında bu düşünce ve amaçların ışığı altında doğdu. Bugün geldiğimiz noktada, bu vizyonun ne kadar güçlü bir şekilde hayata geçtiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Şimdi bu değerli yolculuğu HDI Sigorta ile birlikte sürdürecek olmak bizleri gerçekten heyecanlandırıyor. Ailemize hoş geldiniz' dedi.

Haftanın 7 günü yaşayan dinamik bir merkez

Yapılan iş birliğiyle HDI Sigorta Spor Salonu'nun; toplumsal etkileşimi artıracak çok yönlü bir buluşma noktası olarak gençlerin, sporcuların, kültür ve sanat odaklı organizasyonların gerçekleştirildiği, haftanın 7 günü yaşayan ve enerjisi hiç düşmeyen bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyor.