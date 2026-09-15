Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle hareketlilik sürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni haftada önemli bir değişiklik yaşandı.

Motorinin litre fiyatına 6 lira 59 kuruş zam yapıldı. Zam sonrasında motorin fiyatı İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir'de 97 TL seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarında ise İstanbul, Ankara ve İzmir arasında farklılıklar bulunuyor. LPG fiyatları da şehir ve dağıtım bölgesine göre değişiklik gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası

15 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 95,60 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ise litre fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 95,46 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları İstanbul'un üzerinde seyrediyor:

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 96,75 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

İzmir'de ise güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 97,02 TL

LPG: 34,99 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin önümüzdeki dönemde Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak devam etmesi bekleniyor. Özellikle motorindeki son zam, ulaşım ve taşımacılık maliyetleri açısından da yakından takip ediliyor.