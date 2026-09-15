Kayserispor'un başarılı oyuncusu Daniel Moreno son 2 maçta 4 gol attı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 7. haftasını 4-0'lık İstanbulspor galibiyeti ile kapattı. İstanbulspor maçında sahaya 11'de çıkan ve 74 dakika sahada kalan Daniel Moreno 2 gol birden attı. İstanbulspor maçının 34. ve 44. dakikalarında attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan Moreno sarı kırmızılı forma ile çıktığı 7 maçta 4 golle imza attı.

Ligin 6. haftasında oynanan Esenler Erokspor maçında attığı 2 golün ardından ligin 7. haftasında oynanan İstanbulspor maçında da 2 gole imza atan Daniel Moreno üst üste iki maçta 4 gole imza atmış oldu.