Horoz Lojistik, uluslararası operasyonlarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde 20 yılı aşkın deneyime sahip Mustafa Düzgün, Horoz Lojistik'te Yurtdışı Depolar Grup Başkanı olarak göreve başladı. Düzgün, yeni görevinde şirketin uluslararası depolama operasyonlarının yönetimine, yurt dışı depo ağının geliştirilmesine ve küresel büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Mustafa Düzgün kimdir?

Lojistik sektöründeki kariyerine Logwin AG'de başlayan Mustafa Düzgün, hava kargo operasyonları ve iş geliştirme alanlarında çeşitli görevler üstlendikten sonra Metro/Makro Cash & Carry'de tedarik zinciri yönetimi alanında görev yaptı. Ardından CEVA Logistics (eski adıyla Borusan Lojistik) bünyesinde yaklaşık 11 yıl boyunca Operasyon Müdürü, Kıdemli Operasyon Müdürü, Depo Operasyonları Başkanı ve Depo Operasyonları Direktörü görevlerinde bulunan Düzgün; büyük ölçekli depo operasyonları, ekip yönetimi, müşteri deneyimi, bütçe yönetimi, karlılık ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli projelere liderlik etti. Son olarak CEVA Logistics'te Depo Operasyonları Direktörü olarak görev yapan Düzgün, Eylül 2026 itibarıyla Horoz Lojistik ailesine katıldı.

Yeni görevinde Mustafa Düzgün, Horoz Lojistik'in uluslararası depolama faaliyetlerinin stratejik gelişimine liderlik edecek. Düzgün; şirketin yurt dışındaki depo operasyonlarının büyütülmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve müşterilerine sunduğu uluslararası lojistik çözümlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yönetecek.