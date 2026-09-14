Macron, uygulamanın yalnızca Fransa’da değil, Avrupa genelinde ortak bir standart haline getirilmesini istedi.

Fransa, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlara erişimini sınırlandırmaya yönelik yasal çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

Macron, konuya ilişkin açıklamasında çocukların internet ortamındaki güvenliğinin artırılması gerektiğini vurgularken, hazırlanan düzenlemenin Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu şekilde oluşturulduğunu belirtti.

Fransa Anayasa Konseyi'nin ağustos ayında 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması konusunda verdiği kararın ardından hükümetin yeni düzenleme üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi. Yaklaşık bir ay süren teknik hazırlıkların ardından oluşturulan taslağın Avrupa Komisyonu'na sunulduğu belirtildi.

Macron’dan Avrupa çağrısı

Macron, Fransa'nın tek başına hareket etmesinin yeterli olmayacağını savunarak, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik ortak bir Avrupa standardı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik özelliklerinin de Avrupa çapında yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, Avrupa Komisyonu ile bu konuda hızlı ve kapsamlı bir çalışma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Macron ayrıca, reşit olmayanların internet ortamındaki güvenliğinin Avrupa'nın öncelikli gündemlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyduğunu ve Fransa'nın bu süreçte gerekli desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde Fransa, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını daha sıkı kurallara bağlayan Avrupa ülkelerinden biri olacak. Macron ise söz konusu yaklaşımın AB genelinde ortak bir uygulamaya dönüşmesini istiyor.