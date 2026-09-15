Kayserispor-İstanbulspor maçı seramonisine her iki takımın futbolcuları Down sendromlu çocuklarla çıktı.

1.Ligi'n 7.haftasında oynanan Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen seremoniye her iki takımın futbolcuları, sahaya Down sendromlu çocuklarla çıktı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulüp Basın Sözcüsü Emir Akpınar, Down sendromlu bireylerin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her günü hatırlanması; hayatın her alanında eşit, görünür ve aktif bireyler olarak yer almalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Emir Akpınar, 'Bir gün değil, her gün farkındayız. Down sendromlu çocuklarımız, futbolcularımızla birlikte seremoniye çıkarak gecemize anlam kattılar. Bizim için farkındalık yalnızca belirli bir güne sığdırılacak bir mesaj değil; sevginin, eşitliğin ve hayatı birlikte paylaşmanın her gün hatırlanması gereken bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz' mesajı paylaştı.