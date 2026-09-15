Kayserispor'un Arnavut golcüsü Taulant Seferi 7 maçta 7 gol attı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor'da Taulant Seferi gollerine devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın sezon başında Bodrumspor'dan transfer ettiği golcü oyuncu, son oynanan İstanbulspor maçında 2 gol birden kaydetti. Sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika oyunda kalan Taulant Seferi ortaya koyduğu performansı attığı 2 golle süsledi. Takımın en golcü ismi olan Taulant Seferi her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor.

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Taulant Seferi, Kayserispor forması ile Vanspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor ve İstanbulspor (2) maçlarında gol sevinci yaşadı.