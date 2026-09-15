Kayserispor'un Arnavut golcüsü Taulant Seferi 7 maçta 7 gol attı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor'da Taulant Seferi gollerine devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın sezon başında Bodrumspor'dan transfer ettiği golcü oyuncu, son oynanan İstanbulspor maçında 2 gol birden kaydetti. Sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika oyunda kalan Taulant Seferi ortaya koyduğu performansı attığı 2 golle süsledi. Takımın en golcü ismi olan Taulant Seferi her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor.

Taulant Seferi, Kayserispor forması ile Vanspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor ve İstanbulspor (2) maçlarında gol sevinci yaşadı.