Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün başarılı oyuncusu Osman Şahin ikinci maçında ikinci golünü attı.

Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 2. haftasında sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yenerek, yoluna kayıpsız devam ediyor. Yeni Mersin İdman Yurdu maçında sahaya 11'de çıkan ve doksan dakika sahada kalan Osman Şahin 62. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün asistinde topu ağlara göndererek, skora dengeyi getirmişti. Mavi-siyahlı takımın 80. dakikada Mehmet Tosun ile bulduğu galibiyeti golünün asistini yapan Osman Şahin maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması ile çıktığı ikinci maçında ikinci golünü atan Osman Şahin ligin 3. haftasında oynanacak olan Diyarbekirspor maçında da takımın hücumdaki en etkili silahı olması bekleniyor.