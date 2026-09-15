Kayserispor, İstanbulspor galibiyetinin ardından 1. Lig'de 7. haftayı lider tamamladı.
1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Ligin 7. hafta maçında taraftarı önünde 3 puanı 4 golle alan sarı kırmızılılar zirveye yerleşti. Batman Petrolspor ve Bursaspor'un puan kaybı yaşadığı haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u farklı mağlup eden Kayserispor 16 puana ulaşarak, averajla haftayı lider olarak kapattı.
Kayserispor, 7. hafta sonunda 7 maçta topladığı 16 puanla 1. sırada yer alıyor.