Otomotiv Sanayii Derneği, 2026'nın ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Veriler, sektörün özellikle otomobil üretimi ve iç pazarda önemli bir daralma yaşadığını ortaya koydu.

Yılın 8 ayında otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 gerileyerek 458 bin 169 adet oldu. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 854 bin 860 adede ulaştı.

Ticari araç tarafında ise üretim artışı dikkat çekti. Ocak-ağustos döneminde ticari araç üretimi yüzde 12 yükselirken, ağır ticari araç üretimi yüzde 7, hafif ticari araç üretimi de yüzde 12 arttı.

Sektörün kapasite kullanım oranı yılın ilk 8 ayında yüzde 59 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı hafif araçlarda yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 67, traktörde ise yüzde 27 seviyesinde kaldı.

Otomotiv ihracatı 27,2 milyar dolara çıktı

Üretimdeki düşüşe karşın otomotiv sektörünün ihracat geliri artış kaydetti. OSD verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 12 gerileyerek 597 bin 594 olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 28 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 14 yükselerek 8 bin 245 adede ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sektörü, 27,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 17 pay aldı ve sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Sektörün toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 9 düşerek 6,8 milyar dolar oldu. Ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4 artış gösterdi.

İç pazarda yüzde 12'lik daralma

Otomotiv sektöründe iç pazardaki daralma da devam etti. Toplam pazar, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 küçülerek 745 bin 597 adet oldu.

Otomobil pazarı ise yüzde 14 gerileyerek 564 bin 241 adede indi. Ticari araç pazarında da düşüş görüldü. Toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 7 azaldı.

Yılın ilk 8 ayında otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 35 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında yerli araçların payı yüzde 23 oldu.

Böylece otomotiv sektöründe yılın ilk 8 ayında üretim ve iç pazarda daralma yaşanırken, ihracat gelirlerindeki artış sektör açısından öne çıkan gelişme oldu.