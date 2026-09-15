Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, İstanbulspor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamasında hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayarak, 'Sağlam ve emin adımlarla hedefe yürüyoruz' dedi.

1.Lig'in 7. haftasında oynanan ve Kayserispor'un 4-0'lık galibiyeti ile biten maç sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, her maçın çok önemli olduğunu ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için her maç çok önemli. Allah izin verirse, daha çok maç kazanırız. Bir inanmışlar ordusuna sahibiz. Onların başında çok inanan, güvenen bir hoca var. Onun ötesinde onların arkasında dimdik duran bir yönetim var. Onlara da emekleri için teşekkür ediyorum. Lig çok zor. Rehavete kapılmamalıyız. Her maç daha dikkatli olmalıyız. Mütevazilik içerisinde lig yarışını sürdüreceğiz. Biz büyük bir camiayız. 1966'da kurtulmuş, tarihinde ciddi başarıları olan bir kulübüz. Sağlam ve emin adımlarla hedefe yürüyoruz. İnşallah başaracağız' dedi.

Kayserispor-İstanbulspor maçındaki hakem kararları ile ilgili de konuşan Başkan Ali Çamlı, 'Bugün hakemin verdiği kararlar doğru. İptal edilen golden önce Morino'nun hareketi fauldü. Eğer hakem golü verseydi, içime sinmezdi. Diğer golü tartışmaya gerek yok, ofsayttı zaten. Karagümrük maçında hakemin yönetimini nasıl eleştirdiysem, bugün de hakem triosunu tebrik ediyorum. İnşallah her maç böyle yönetim gösterirler. Adalet duygusu yok olmadığı sürece her karara saygılıyız. Ama Karagümrük maçındaki gibi yönetim olursa elbette yine aynı tepkiyi veririm' ifadelerini kullandı.

Başkan Çamlı, Kayserispor'un liderlik koltuğuna oturması ile ilgili olarak da, 'Bu sene rakibimiz 3-5 değil. Kafaya oynayan en az 12 takım var. Bursaspor, Karagümrük, Erokspor çok iyi takım. Iğdır da çok iyi takım. Sarıyer, Manisa, Mardin, Batman hepsi birbirinden üstün. Çok kıymetli takımlar. Bu takımlar arasından sıyrılıp zirvede olmak gurur verici. Haftayı lider tamamladık. Ama liderlikten ziyade ligin sonunda zirvede olmak önemli. Gönül ister ki ligin sonuna kadar zirvede olalım ve böyle şampiyon olalım' diye konuştu.