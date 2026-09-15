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Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 2. haftasında sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yenerek, yoluna kayıpsız ilerliyor. Yeni Mersin İdman Yurdu maçında yedek başlayan ve 67. dakikada Mikail Koçak'ın yerine oyuna dahil olan Mehmet Tosun 80. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Tosun bu sezon ilk golünü kaydetti.

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