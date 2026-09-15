Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Tosun bu sezon ilk golünü kaydetti.
Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 2. haftasında sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yenerek, yoluna kayıpsız ilerliyor. Yeni Mersin İdman Yurdu maçında yedek başlayan ve 67. dakikada Mikail Koçak'ın yerine oyuna dahil olan Mehmet Tosun 80. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mehmet Tosun 2. maçında ilk golünü kaydetti.