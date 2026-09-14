Kırşehir merkezli olarak düzenlenen Ahilik Haftası, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla başladı. Ahi Evran-ı Veli’nin kabrini ziyaret ederek programına başlayan Bolat, daha sonra kortej yürüyüşüne katıldı. Cacabey Meydanı’ndaki resmi açılış programında vatandaşlara hitap eden Bakan Bolat, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, son 23 yılda Türkiye ekonomisinin önemli bir büyüme ivmesi yakaladığını söyledi. Ekonomik büyümenin toplum refahı açısından önemine işaret eden Bolat, Türkiye ekonomisinin 2000’li yılların başından bu yana büyük bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti.

“Ekonomimizi 7 kata varan oranda büyüttük”

Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 23 yılda 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini belirten Bolat, “23 yılda 238 milyar dolardan, haziran ayı itibarıyla 1,7 trilyon dolara ekonomimizi büyütmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu, dolar bazında 7 kata varan bir büyümedir” dedi.

Bolat, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde küresel ölçekte örnek gösterilen ülkeler arasına girdiğini savundu.

“Türkiye yıldız gibi parlamaktadır”

Konuşmasında bölgedeki savaşlara da değinen Bolat, Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik risklere rağmen güvenlik ve istikrarını koruduğunu söyledi.

Kuzeyden güneye, doğudan batıya Türkiye'nin yakın çevresinde sıcak çatışmaların yaşandığına dikkat çeken Bolat, terörle mücadelede elde edilen sonuçlara vurgu yaptı.

Bolat, “Hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu topraklarda 42 yıllık terör belasını yok ettik. Etrafımızdaki ateş çemberinin halkımıza yansımamasını sağladık, topraklarımızın bir santimetrekaresine ateş düşürtmedik” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü ordusu, savunma sanayisi ve dış politika yönetimiyle bölgesinde öne çıktığını belirten Bolat, “Başarılı siyasi ve dış politika yönetimi, güçlü ordumuz ve savunma sanayimiz ile Türkiye'miz yıldız gibi parlamaktadır” diye konuştu.

Ahilik Haftası Kırşehir'de başladı

Ahilik Haftası açılışında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Ahiliğin Türk-İslam kültüründeki yerine dikkat çekti. Ahiliğin, İslamiyet ile Türkmen kültürünü bir araya getiren ve yüzyıllardır ticaret hayatının geleneklerini yaşatan önemli bir yapı olduğunu belirten Demiryürek, esnaf bir ailenin çocuğu olduğunu ifade etti.

Demiryürek, “Kepenk açmış bir esnaf çocuğu olarak Ahiliğin yalnızca kutlanılması gereken bir hafta değil, bu toplumun sessiz ama kuvvetli bir omurgası olan bir müesseseye sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kırşehir'de başlayan Ahilik Haftası, hafta boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.