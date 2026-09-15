Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Yakup Yüksel yeniden başkan seçildi.

Melikgazi Kayseri Basketbol Genel Kurul Toplantısı Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurulda mevcut Başkan Yakup Yüksel güven tazeledi. Yakup Yüksel'in listesinde şu isimler yer aldı;

'Dr. Yakup Yüksel (Başkan), Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Ahmet Melih Güçyetmez, İbrahim Bozdağ, Bekir Okay Kiracıoğlu, Süleyman Sarptaş, Mustafa Kemal Saçmacı, Yusuf Kaçar, Nadire Erdoğan Arık, Ali Fidan, Bülent Ünlüsavuran ve Ahmet Yıldırım.'

Yapılan genel kurulun ardından ilerleyen günlerde yapılan olan toplantı ile görev dağılımının belli olması bekleniyor.