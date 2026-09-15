Alman medyası, Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in, partisinin Saksonya-Anhalt seçimlerinde yüzde 20 oy kaybetmesinin ardından, hafta sonu Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçim sonuçları sonrası güvenoyu talep ederek siyasi geleceğini belirlemek istediğini iddia etti.

Almanya'da 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in geleceği bu hafta sonu belli olacak. Alman medyasında yer alan haberlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yüzde 43,8 oyla birinci geldiği Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti olan partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde yükselen istifa sesleri sonrası Genel Başkan ve Başbakan Merz'in kritik bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Buna göre Merz, Pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommem eyalet seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından partisinin yönetim kurulunu toplayacak. Söz konusu toplantıda Merz, parti yönetimine bu sonuçlara ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) itirazlarına rağmen planladığı reformları yapmak için destek vermelerini isteyecek veya beni görevden alın diyecek. Dolaylı güvenoyu talebi anlamına gelen bu adımla Merz, partisine 'Ya destekleyin veya devirin' mesajı verecek.

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merz, Pazar gecesi parti yönetiminden güvenoyu alırsa zorlukla ilerleyen koalisyonda ortağı SPD ile reformları hayata geçirmek için zaman kazanmış olacak. Ancak bu CDU içindeki tartışmaları ve kamuoyu anketlerinde yüzde 20'nin altına düşen kendisine olan güveni yükseltmeyecek.

Merz'in yerine gelebilecek adaylar arasında Hendrik Wüst öne çıkıyor

CDU yönetimi Merz'i görevden alma kararı alırsa Almanya'da siyaset yeniden dizayn edilecek. Merz'e partisinin üst düzey isimlerince güvensizlik oyu vermesi halinde CDU yönetimi yeni bir genel başkan belirlemek durumunda kalacak. Kamuoyunda Merz'in yerine gelebilecek adaylar arasında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst öne çıkıyor. Merz sonrası ismi gündeme gelen isimlerden biri de İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt. CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Dobrindt daha çok bir ortak uzlaşı adayı olarak görülüyor. Ancak Dobrindt'in muhtemel Başbakanlığı, CSU Genel Başkanı Markus Söder'den daha güçlü bir pozisyon olması parti içinde sorun oluşturabilir.

Hem CDU Genel Başkanlık hem de Başbakanlık makamında yapılacak muhtemel değişiklik ise hem CDU'yu hem de Alman Federal Meclisi'ni (Bundestag) içeren bir dizi siyasi süreç gerektiriyor.

BM Zirvesi'ne gidişini erteledi

Artan tartışmalar ve seçim sonuçlarının yansımalarının değerlendirileceği salı günkü CDU/CSU Meclis Grubu toplantısına katılmak isteyen Merz, bu nedenle ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmek üzere planladığı seyahati bir gün öteledi.

CDU anketlerde düşmeye devam ediyor

Son anket verilerine göre; aşırı sağcı AfD ülke genelinde oy oranı yüzde 30'a çıkarırken, Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) toplam oy oranı yüzde 20'de kaldı.