Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yarın gerçekleşmesi planlanan Denizli programı kapsamında evlilik kredisinden faydalan çiftin nikah merasimine katılacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program kapsamında 16 Eylül Çarşamba günü Denizli'yi ziyaret edecek. Havayolu ile Denizli'ye gelecek olan Bakan Göktaş, Denizli Valiliğindeki programının ardından saat 11.00'de AK Parti İl Binasında partililerle buluşacak. Bakan Göktaş burada ülke gündemi ve Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunacak.

Partisinin yöneticileriyle de görüşecek olan Bakan Göktaş'ın şehit aileleri ve gazilerle gerçekleşmesi beklenen vefa buluşmasının ardından üye hane ziyareti yapması planlanıyor. Evlilik kredisinden faydalan çiftin nikah merasimine iştirak edecek olan Bakan Göktaş, üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilecek 'Söz Gençlikte Programı' ile Denizli'deki çalışma ziyaretini tamamlayacağı bildirildi.

Partililerini Bakan Göktaş ile gerçekleşecek buluşmaya davet eden AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile buluşmak üzere partililerimizi AK Parti İl Başkanlığımıza davet ediyoruz' dedi.