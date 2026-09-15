AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri'ye yönelik adalet yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 2002 yılından bugüne Adalet Bakanlığı tarafından şehirde hayata geçirilen yatırımların toplam tutarının 11 milyar 788 milyon 335 bin TL'ye ulaştığını açıkladı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, Kayseri Adalet Sarayı, Develi Adalet Sarayı, İncesu Adalet Sarayı ve Ceza İnfaz Kurumu yatırımlarıyla Kayseri'nin adalet hizmetleri altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini ifade eden Okandan, mevcut yatırımların yanı sıra yeni projelerin de yakından takip edildiğini söyledi. 2026 Yatırım Programı'nda yer alan Develi Ceza İnfaz Kurumu ile 2027 Yatırım Programı'na teklif edilen Kayseri Ek Adalet Binası (dönüşüm) projesinin Kayseri'ye kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Okandan, İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülecek Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar Hükümet Konakları projelerinin de ilçelerin kamu hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Kayseri merkezindeki Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini belirten Okandan, Kayseri'nin ihtiyaçları istikametinde yeni yatırımların hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Kayseri'nin her alanda gelişmesi ve hemşehrilerin daha nitelikli kamu hizmetlerine ulaşması için eser ve hizmet siyasetini sürdüreceklerini ifade eden Başkan Okandan, adalet yatırımlarının hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bugüne kadar görev yapan tüm adalet bakanlarına teşekkür etti.

Okandan; 'Kayseri'miz için eser ve hizmet siyasetimize kararlılıkla devam ediyoruz' mesajını verdi.