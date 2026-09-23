Yapay zekâ ile gerçekte yaşanmamış anları gerçekmiş gibi gösteren fotoğraflar oluşturmak yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ankara'da bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yan yana olduğu izlenimi veren yapay zekâ destekli görselleri WhatsApp durumunda paylaşması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak'ın WhatsApp durumundaki paylaşımları incelemeye alındı. İncelemede Çakmak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bulunduğu fotoğraflara yapay zekâ kullanılarak kendi görüntüsünü eklediği değerlendirildi.

Fotoğraflarla yakınlık izlenimi oluşturduğu değerlendirildi

Soruşturma kapsamında söz konusu görsellerin, Çakmak'ın üst düzey kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturmak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Çakmak, 23 Eylül 2026 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Yapay zekâ ile oluşturulan içeriklere dikkat

Olay, yapay zekâ araçlarıyla oluşturulan görsellerin sosyal medyada gerçek bir fotoğrafmış gibi paylaşılmasının doğurabileceği sonuçları da yeniden gündeme getirdi.

Özellikle kamu görevlileriyle hiç gerçekleşmemiş bir görüşmeyi veya yakınlığı olmuş gibi gösteren görsellerin paylaşılması, yalnızca bir "şaka" veya dijital montaj olarak değerlendirilmeyebiliyor. Nitekim bu olayda savcılık soruşturması kapsamında şüpheli hakkında "nüfuz ticareti" ile "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçları yönünden işlem yapıldığı bildirildi.

Yapay zekâ şakası başınıza iş açabilir

Yapay zekâ ile üretilen bir fotoğrafın gerçek olmadığı açıkça belirtilmeden paylaşılması, özellikle fotoğraftaki kişilerin kamu görevlileri veya tanınmış kişiler olması halinde farklı hukuki sonuçlar doğurabilir.

Ankara'daki soruşturma da yapay zekâ ile oluşturulan bir görselin sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarında paylaşılmasının, içeriğin kullanım amacı ve oluşturduğu algı bakımından soruşturma konusu olabileceğini gösteren güncel bir örnek oldu.