Denizli'de 20 yıldır üst liglerde mücadele eden takımlara kazandırdığı futbolcularla dikkat çeken Çamlık Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi 4 oyuncusunu daha büyük kulüplere göndererek kuruluş felsefesini sürdürdü.

Denizli'de yaklaşık 20 yıl önce genç yetenekli futbolcuları Türk futboluna kazandırmak hedefi ile kurulan ve bu süre içerisinde birçok milli futbolcu yetiştiren, onlarca futbolcusunu öne çıkan kulüplere transfer eden Çamlık Futbol Kulübü, yeni sezonda da yetiştirdiği futbolcuları Türk futboluna kazandırmaya devam etti. 2013 doğumlu 3 oyuncu, Bursaspor'un akademi takımlarına transfer olurken, 1 oyuncusu ise Aydın Yıldızspor'un akademi takımının kadrosuna dahil oldu.

'Kulübün kuruluş amacı futbolcu yetiştirmek'

Kulüp faaliyetleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çamlık Futbol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü, kulübün kuruluş amacının genç yetenekleri Türk Futboluna kazandırmak olduğunu belirterek, 'Kulübümüzün kuruluş amacı zaten oyuncu yetiştirmekti. Biz de o hedef doğrultusunda yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu sene 2013 doğumlu 3 oyuncumuz Bursaspor'a gitti. Hatta ilk haftada 3 oyuncumuz da süre aldı. Gayet iyi olduklarını duydum. 1 oyuncumuz da Ege bölgesinde altyapıya ciddi yatırım yapan Aydın Yıldızspor'a gitti. Aydın Yıldızspor yatılı olan, altyapısı tesisleri olan, iyi bir antrenör grubu bulunan bir kulübümüz. Şu anda da 3-4 2013 doğumlu oyuncumuz daha var. Onlara da ya yıl sonu ya da devre arasında hedef koyduk. Daha sonra 2014, 2015'lilere sıra gelecek, böyle devam edecek' dedi.

'Daha önce verdiğimiz oyuncuları da takip ediyoruz'

Geride kalan 20 yıl içerisinde birçok oyuncu yetiştirdiklerine dikkat çeken Başkan Ünlü, 'Daha önce Fenerbahçe'ye verdiğimiz oyuncumuz vardı, Serhan Kök Fenerbahçe U19 takımında, o halen devam ediyor. Gayet iyi bir gidişatı var, takım kaptanı. Yine 2012 doğumlu Doğu var, onun da başarılı performansı devam ediyor. Trabzonspor'da ve Başakşehir'de oyuncularımız var. Menemenspor'da var, Bursaspor'da var, Türkiye'de altyapıya önem veren birçok kulüpte oyuncumuz var. İyi gidiyorlar. Profesyonel liglerde yaşı büyüyen oyuncularımız var. Onları da takip ediyoruz. Her hafta sonu hemen hemen bir, ikisinin maçını izlemek bize nasip oldu. İnşallah 3-5 sene sonra her hafta en az 7-8 oyuncumuzun maçını izleriz' diye konuştu.

'Kulüp hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz'

Kulübü kurarken koydukları hedefe ulaştıklarını aktaran Ünlü, 'Doğru öğrenci davranışları, velilerin davranışları, kazanmanın ön planda olmadığı gelişimin ön planda olduğu bir oyuncu grubu ile bunları velilere anlatan bir kulüp olarak ve beraber ortak hareket edebilen bir kulüp olmaktı hedefimiz. Bu hedeflere ulaştığımızı söyleyebilirim. Bunları velilerimize de anlatıyoruz. Onlarda yavaş yavaş bunları öğreniyorlar. Futbolda kazanmanın futbolcu gelişimi olduğunu hem çocuklar hem veliler öğrendiği zaman genç yetenekli çocuklar, Türk futboluna kazandırılıyor' ifadelerini kullandı.

'Amacımız günü kurtarmak değil' diyen Şenol Ünlü, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Şampiyonluklar bugün var yarın yok. Bunları derken takımımız birçok turnuvada şampiyon da oluyor ama biz bunu yayınlamıyoruz bile. Çünkü öyle küçük hesaplar peşinde değiliz. Hep söylüyoruz bizim 3 şampiyon takımımız olacağına 3 oyuncumuz daha akademi takımlarına gitsinler, önlerini açsınlar. Bütün hocalarımız da aynı şeyi düşünüyorlar. Velilerimizde aynı şeyleri düşünüyorlar. Çocuklarımız da aynı şeyleri düşünüyorlar. Gelişim devam ediyor.'