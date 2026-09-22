Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklanma sürecine ilişkin dikkat çeken bir belge kamuoyuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunca hazırlanan belgede, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, Kozinoğlu'nun tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmesini istediği ortaya çıktı.

10 Mart 2011 tarihli sevk yazısında Öz'ün imzasının bulunduğu görüldü. Yazıda, Kozinoğlu hakkında tutuklama talebinin gerekçeleri arasında suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve isnat edilen suç için öngörülen cezanın üst haddi gösterildi.

Kozinoğlu hakkında hangi suçlamalar yöneltildi?

Belgelerde Kaşif Kozinoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlamaları kapsamında tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Söz konusu sevk işleminin, 2011 yılında İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Zekeriya Öz daha sonra meslekten ihraç edildi

Kozinoğlu'nun tutuklanmasına yönelik sevk yazısını hazırlayan Zekeriya Öz, sonraki yıllarda Türkiye'nin kamuoyunda yakından takip edilen soruşturmalarında görev aldı.

Öz, Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan savcılar arasında yer aldı. Hakkında daha sonraki süreçte FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütüldü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2015 yılında meslekten ihraç edilen Öz hakkında, 17 Aralık soruşturmasına ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında dava açıldı. Bu dava kapsamında Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 6 aydan 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2015'ten bu yana firari olarak aranıyor

Zekeriya Öz hakkında 2015 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Öz'ün Almanya'ya gittiği yönünde haberler yayımlandı.

Türkiye'de hakkında devam eden yargı süreçleri bulunan Öz, firari olarak aranıyor.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yeniden soruşturuluyor

Ortaya çıkan sevk yazısı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti.

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin soruşturma ise 2026 yılında yeniden başlatıldı.

Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı. Böylece Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden soruşturma konusu oldu.

Yeni soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde görev yapan bazı kişiler hakkında da adli işlemler gerçekleştirildi.

Böylece 2011 yılında Kozinoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin hazırlanan Zekeriya Öz imzalı sevk yazısı, ölümünün yeniden soruşturulduğu süreçte dosyanın dikkat çeken belgelerinden biri olarak gündeme geldi.