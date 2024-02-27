Gürbulak Sınır Kapısı’nda Ocak ve Şubat aylarında aylık ortalama 265 çıkış, 125 adet giriş yapıldı. Geçiş sayıları azalınca sınır kapısında kilometrelerce Tır kuyruğu oluşurken beklemeler 10 günü buldu.

UND sorunun çözümü için ticaretin tüm paydaşlarının yer aldığı bir heyetle Gürbulak Sınır Kapısına giderek çözüm aradı. UND’nin çabaları ile sınır kapısında tüm gün süren toplantılar yapıldı. İlk toplantıya Ticaret Bakanlığı, TİM (Türkiye İhracatçıları Birliği), DAİB (Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği), IRU ve İran Gümrük ve Ulaştırma yetkilileri de katıldı. UND toplantının bitiminde İran gümrük ve Ulaştırma heyeti ile özel bir toplantı daha gerçekleştirdi. Ardından İran Nakliyeciler Derneği ile bir araya gelen UND, çözüm için tüm taraflara bilgi vererek sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

KAMU TEMSİLCİLERİ, İHRACATÇILAR TAM KADRO TOPLANTIDA

Gürbulak’ta yapılan ilk toplantıya; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile birlikte; Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Burak Serkan Yaşar, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Barış Nalçacı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz, Gürbulak Gümrük Müdürü Murat Arifoğlu ve ilgili Daire Başkanlıkları katıldı. Ayrıca toplantıda DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, IRU Türkiye ve Orta Doğu Delegasyon Başkanı Erman Ereke ile UND Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

UND Başkanı Aras, yaptığı açıklamada, UND’nin bugüne kadar en çok sınır kapılarındaki sorunların çözümü için mücadele verdiğini anlatarak, “Eğer kapıları geçemezseniz ne kadar kaliteli ve rekabetçi ürün üretirseniz üretin ihraç edemezsiniz. Gürbulak Sınır Kapısı’ndan daha önce 500’e yakın araç çıkış yapıyordu. Son iki ayda ise geçen toplam araç sayısı yarı yarıya düştü. Bunu ihracatçımız da, nakliyecimiz de kabul edemez” dedi.

Gürbulak Sınır Kapısı geçiş sayılarının artırılmasının Türkiye'nin transit önemini artıracağını ve bölgesel iş birliğini teşvik edeceğin söyleyen Aras, “Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun stratejik konumu, Türkiye'nin Orta Asya ve Güney Asya ile olan ilişkilerini derinleştirmesi açısından büyük bir potansiyel sunuyor. Bu bağlamda, Gürbulak Sınır Kapısı'nın geliştirilmesi ve kullanımının artırılması, hem Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına hem de bölgesel istikrara önemli katkılar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

ARAS: TÜM PAYDAŞLAR OLARAK BU SORUNU HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümünün kendi ellerinde olmadığını bu nedenle ticaretin tüm paydaşları ile birlikte sorunu çözeceklerini kaydeden Aras, “İhracatımızı hedeflediğimiz noktaya getireceksek, ihracat yükü taşıyan Tır’larımızın bu kapılardan beklemeden sorunsuz geçmesi gerekiyor. Çok verimli bir toplantılar yaptık. Bu sorunu hep birlikte çözeceği” diye konuştu.

İRAN GÜMRÜK YETKİLİLERİ, ARAÇ GEÇİŞ SAYISINI ARTIRACAKLARINI SÖYLEDİ

UND, ilk toplantıdan sonra Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ün Başkanlık ettiği İran gümrük heyeti ile yapılan toplantıya katıldı. Başkan Aras, Tır’larımızın Türk ihraç yükleriyle birlikte sınır kapılarında günlerce beklemesini kabul edemeyeceklerini söyledi. Türkiye ve İran gümrük yetkilileri sınır geçişlerinin hızlandırılması için karşılıklı teatide bulundular ve geçiş sayılarının artırılacağını söylediler.

UND VE İRAN NAKLİYECİLER DERNEĞİ İŞBİRİLİĞİ YAPACAK

İran heyeti ile yapılan toplantının ardından İran Nakliyeciler Derneği ile de görüşen UND, yaşanan sorunun taşımalara verdiği zarara dikkat çekerek, destek istedi. Her iki dernek yetkilileri tespitlerini ve beklentilerini anlattıktan sonra, sık sık bir araya gelerek, sorunlara ortak çözüm bulmak için iş birliği yapma kararı aldı.

Gerçekleşen görüşmelerde ortaya çıkan yol haritası neticesinde çıkış sayılarında önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Aras, hedeflerinin bu artışların kalıcı olması olduğunu aktararak, iki ülke idarelerinin bu iş birliğini koruyarak bundan sonra bu gibi sorunlara müsaade etmemesinin önemine değindi.

Aras; “Lojistik sektörünün yaşamış olduğu soruna karşı göstermiş oldukları duyarlılık için başta Ticaret Bakan Yardımcımız Sezai Uçarmak ve ekibi olmak üzere, DAİB Başkanımız Ethem Tanrıver’e, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan tüm kurum ve özel kuruluşların değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.