Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor-Kayserispor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Lider bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

'Bizim için zor bir akşam. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Lider bir takım olarak buraya geldiler. Rakibimizin topla oynama yüzdesi çok yüksekti. Bunu maçtan önce biliyorduk. Daha çok rakipten kaptığımız toplardan, geçişlerden gol bulmaya çalıştık. Planımız o yöndeydi. Rakip gerçekten güçlü, kaliteli ayakları ve iyi oyuncuları var. Buna rağmen pozisyon bulduk. Net diyebileceğimiz birkaç pozisyonumuz var. Ancak pozisyon ve oyun üstünlüğü daha çok rakipteydi. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımız iyi bir mücadele gerçekleştirdiler. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler, söylediklerimizi yapmaya çalıştılar. Fakat futbolda her türlü sonuç var. Bu akşam seyircimizin önünde mağlup olmak istemezdik ama futbolun içerisinde bunlar olabiliyor. Mağlup olduk, üzgünüz. Bu takım daha iyi işler yapabilecek güçte. Daha da iyi olabilecek bir takım. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyoruz.'

Atila Gerin: 'Muhteşem bir deplasmanda galip gelmek bizi çok mutlu etti'

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin ise zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Mardin 1969 Spor'un disiplinli bir takım olduğunu vurgulayan Gerin, şu ifadeleri kullandı:

'Muhteşem bir deplasmanda galip gelmek bizi çok mutlu etti. Bizim için çok zor bir deplasmandı. Çok az gol yemiş, çok disiplinli, yeni çıkmasına rağmen gerçekten çok doğru bir planlamayla kurulmuş bir takım. Bütün analizlerde çözümü çok zor bir takımdı. Çok şükür bunu 3 puanla kapattık. Öncelikle sahada mücadele eden iki takımın da futbolcularını tebrik ediyorum. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İnanılmaz disiplinli oynadılar. Çünkü burada biraz havaya girip farklı oynamaya kalkarsanız Mardin 1969 Spor size cezayı keser. Onun için taktik disipline uyan oyuncularımı gerçekten kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Milli araya puan kayıpsız girmek istiyorduk. Bunu başardık, çok sevinçliyiz. İnşallah bu milli arada çalışacağız, eksikliklerimizi tamamlayacağız ve daha iyi bir Kayserispor ortaya çıkaracağız. Çok zor bir ligde oynuyoruz. İnanılmaz takımlar var. Her takım birbirini yenebilir. Onun için gerçekten keyifli bir lig oluyor.'