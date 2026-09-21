Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ardından misafir takım tribünlerinde bulunan bazı koltukların kırıldığı ve stadyumda hasar meydana geldiği belirtildi.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.

Ancak maçın ardından misafir takım tribünlerinde bulunan bazı Kayserispor taraftarlarının tribün koltuklarını kırdığı ve kırılan parçaların sahaya atılması nedeniyle stadyumda zarar meydana geldiği görüldü.

Yaşanan olay, karşılaşmanın sportif mücadelesinin ardından stadyumda istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasındaki karşılaşma konuk ekibin 68. dakikada Moreno'nun attığı golle elde ettiği 1-0'lık üstünlükle sona ermişti.