Şengül, yeni görevinde şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda finansal yönetim süreçlerine liderlik edecek.

Teknoloji odaklı yatırımları ve uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Horoz Lojistik, üst yönetim kadrosunu finans alanında deneyimli bir isimle güçlendirdi. Şirketin 10 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Gani Şengül, Mali İşler Grup Başkanı (CFO) olarak göreve başladı.

Yeni görevinde Horoz Lojistik’in finansal yönetimine liderlik edecek olan Şengül; stratejik planlama, bütçe ve performans yönetimi, nakit akışı ve işletme sermayesi optimizasyonu, yatırımcı ilişkileri, risk yönetimi ve kurumsal finans süreçlerinden sorumlu olacak. Şengül’ün sermaye piyasaları, birleşme ve satın almalar, uluslararası finansal yapılanmalar ve dijital finans dönüşümü alanlarındaki deneyimi, şirketin sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer üretme hedeflerini destekleyecek.

Gani Şengül hakkında

Kariyeri boyunca çok katlı mağazacılık, hızlı tüketim, kozmetik, tekstil ve konfeksiyon, ev tekstili ve gayrimenkul sektörlerinde üst düzey finans yöneticiliği görevleri üstlenen Gani Şengül; stratejik planlama, finansal performans yönetimi, yatırımcı ilişkileri, birleşme ve satın alma süreçleri, ERP dönüşümleri ve uluslararası finansal yapılanmalar alanlarında önemli çalışmalar yürüttü. Finansal yönetim deneyiminin yanı sıra farklı sektörlerde gerçekleştirdiği kurumsal dönüşüm ve verimlilik çalışmalarıyla şirketlerin büyüme süreçlerine katkı sağladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Şengül, profesyonel kariyerine EKA Elektronik’te başladı. YKM Mağazacılık’ta bütçe ve finans alanında farklı görevler üstlendikten sonra CFO pozisyonuna yükseldi. Ardından Boyner Grup Altınyıldız, NEF Gayrimenkul, English Home, Rebul Kozmetik Holding ve ADCO’da CFO olarak görev yaptı.