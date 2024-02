Bu operasyonlar da 798 organizatör yakalandı. Bunların 201 tutuklandı. 103’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin oldu" dedi.



İçişleri Bakan Ali Yerlikaya İstanbul Atatürk Havalimanında Göç İdaresi Mobil Göç Noktası araç teslim törenine katıldı. İstanbul genelinde 65 yeni aracın teslim edilmesi ile birlikte İstanbul’da Mobil Göç Noktası aracı sayısı 103’e ulaştı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yerlikaya, “İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden 16 milyon nüfusumuz var, 17 buçuk milyon turist sayımız var. Yapmaya çalıştığımız şey düzensiz göçmen ile mücadele de aralıksız durmadan duraksamadan kontrollerimizi yapmamız lazım bunu yaparken insanı öncelik vererek medeniyet değerlerimize uygun bunu yapmak zorundayız. Bütün bunları yaparken umuma açık olan yerlerde güvenlik güçlerimiz ve göç idaresinde ki arkadaşlarımız birlikte bir takım ruhuyla kimlik kontrolleri yapıyor. Bu olmadan önce kimlik kontrolü yapıldığı esnada bir yabancı kimliği olmadığı için alıyor geri gönderim merkezine götürüyor ya da en yakın polis merkezine götürüyordu. Sonra aradan geçen zamanla yurtta veya evde olduğu anlaşılıyordu bu da ortaya güzel bir durum çıkarmıyordu. Bu araçlar bu işi çözdü. Artık bütün kontroller kısa sürede bu araçta yapılabiliyor” diye konuştu.



"65 yeni mobil göç noktası aracını daha hizmete aldık"

İstanbul’un dünyanın en büyük metropollerinden birisi olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya “Bugün İstanbul'umuzda 65 yeni mobil göç noktası aracını daha hizmete aldık. Bu yeni araçlarla birlikte İstanbul’da 103 mobil göç noktasına ulaştık. Böylelikle denetimlerimizi daha güçlü ve yoğun bir hale getirdik. Yeni araçlarımızın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul bizim göz bebeğimiz. Bu şehir dünyanın en büyük 15. Metropolü nüfusu 131 ülkeden daha büyük. Böylesine bir şehir her açıdan ülkemizin lokomotifi ve öncüsüdür. Biz İçişleri bakanlığı olarak 600 bin personelimizle ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'umuzda da güvenliği sağlamak için canla başla çalışıyoruz” dedi.



"Göç dünyanın önündeki en büyük küresel mesele"

Göç meselesinin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük küresel sorunlarının başında geldiğini belirten Bakan Yerlikaya,“ Göç bugün dünyanın önünde ki en büyük küresel meselelerin başında geliyor. Bulunduğumuz konum bölgemizde yaşanan istikrarsızlık savaş ve kaos ortamlarından dolayı pek çok ülkede olduğu gibi bizde de maalesef göç olaylarına maruz kalıyoruz. Bizim temel hedefimiz hem düzensiz göç ile hem de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile amansız bir şekilde mücadele etmek. Bu mücadeleyi de dört aşamada sürdürüyoruz. Bir sorunu kaynağında yani daha ülkesinden gelmeden çözmek. İki etkili sınır güvenlik tedbirleri. Üç ülke içerisinde etkin tespit ve yakalama. Dördüncüsü ise hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi. Bu dört aşamada ki mücadeleyi her zaman kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden. Medeniyet ve insani değerlerimize uygun olarak yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.



"Mobil göç noktası dünyada bir ilktir"

Mobil göç noktası uygulamasının dünyada bir ilk olduğunu belirten Bakan Ali Yerlikaya “Tam da bu nokta da yeni bir uygulama başlattık. Mobil göç noktaları bu uygulama dünya da bir ilktir. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğü durumlarda yabancıların kimlik kontrollerini yapıyor. Kimliğini ibraz edemeyenler mobil göç noktası araçlarına davet ediliyor. Bu araçlar da bir göç uzmanımız ve bir de tercümanımız görev yapıyor. Araçta yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de göçmen veri tabanından gerekli sorgulaması yapılıyor. Bu kontroller de eğer yabancı düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. İstanbul bir turizm şehri bu şehir geçen yıl 17 buçuk milyona yakın turist ağırladı. Bu şehir aynı zaman da bir öğrenci şehri. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler eğitim için bu şehre geliyor. İstanbul bir finans şehri yatırım yapmak için gelen yabancıların ilk adresi İstanbul oluyor. Durum böyleyken bizim turistleri rahatsız etmeden yasal kalma izinleri olan yabancıları rahatsız etmeden bu denetimleri yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamızı sağlayan yönetim adı ise Mobil Göç Noktası bu uygulamaya 19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul’da başladık. Uygulama başarılı olunca 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren 30 büyükşehrimizde mobil göç noktası araçlarını faaliyete geçirdik. İstanbul’umuzda 38 aracımız vardı bugün hizmete aldığımız araçlarla bu sayı 103’e ulaştı. 30 büyükşehrimizde toplamda 162 mobil göç noktası aracına ulaşmış oluyoruz. Bu sayıyı daha da artırmaya çalışıyoruz.”



"Sadece mobil göç noktalarında 192 bin yabancının kontrolü yapıldı"

Temmuz ayında itibaren uygulamaya başlanan mobil göç noktalarının başarısına değinen Bakan Yerlikaya 19 Temmuz’dan bu yana sadece mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. Büyük bir rakam 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Türkiye genelinde 286 bin 102 yabancının kontrolleri yapıldı. 61 bin 429 yabancının düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bu kişilerin sınır dışı işlemleri başlatılarak geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Düzensiz göç ile ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İstanbul da 1 Haziran 2023 ile 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar da 798 organizatör yakalandı. Bunların 201 tutuklandı. 103’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin oldu. Başta İstanbul olmak üzere her şehrimizde denetimlerimiz kararlılık ile sürmeye devam edecek” diye konuştu.