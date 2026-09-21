Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere kalabalık bir heyetle New York'ta bulunan Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine geldi. Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı daha sonra Türkevi'ne geçti. Erdoğan, Türkevi önünde bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı. Erdoğan daha sonra Türkevi'ne geçti. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erdoğan, 'Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz ' dedi. Erdoğan ayrıca yoğun bir programının bulunduğunu sözlerine ekledi.