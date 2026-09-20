Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, maça kötü başladıklarını belirterek, Amed Sportif Faaliyetler'in bunu iyi kullandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Amed Sportif Faaliyetleri galibiyetinden dolayı tebrik eden Italiano, 'Lige yeni çıkmış bir takım. Böyle bir başlangıç yapmaları muazzam. Buraya gelen her takım zorlanacak. Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı. Bugün seviye atlayabilirdik ama olmadı. Rakip gerçekten iyiydi, bizi zorladılar, burada herkesi zorlayabilirler. Maç aslında düellonun olduğu bir maçtı. Orta sahada olan maçtı. Gri pozisyonlar vardı. Bence penaltı vardı. Hakemi konuşmaya gerek yok, maça bakmalıyız. Biz ilk yarı kötüydük onlar da çok iyiydi. Bence bugün başrolde hakem yoktu. Sezonu 27 Haziran'da açtık. Bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Yorgunluk da vardı. Avrupa'da oynadığımız zaman bu yorgunluklar olabiliyor. İlk yarı kötüydük. Hatalar yaptık, maça yaklaşımımız yanlış oldu. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik, maçı çevirebilirdik de. Trossard büyük bir futbolcu, yokluğu hissediliyor. 3 hafta sonra bizimle beraber olacağını düşünüyorum. İlk yarıda onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettik. Umarım milli aradan sonra bizle olacak' diye konuştu.