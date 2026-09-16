SuperFleet; Prometeon’un premium lastiklerini, hizmetlerini, servis ağını ve dijital çözümleri tek bir ekosistemde bir araya getiriyor. Bu bütünleşik yapı, taşımacılık şirketlerinin operasyonel verimliliğini artırmayı, toplam sahip olma maliyetlerini düşürmeyi ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

Fuarda ayrıca Prometeon’un iş ortağı olan ZF Group’un akıllı filo yönetimine yönelik dijital platformu ZF SCALAR da tanıtıldı. Ağır ticari araç filolarına yönelik geliştirilen platform, araçlardan operasyonel süreçlere kadar farklı kaynaklardan gelen verileri tek bir yapıda buluşturarak filo yönetiminin daha etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor. ZF SCALAR ile gerçekleştirilen iş birliği, Prometeon’un farklı teknoloji ve uzmanlıkları kendi çözümleriyle buluşturarak müşterilerine daha fazla değer sunma yaklaşımının da bir örneğini oluşturuyor. İş birliği, farklı çözümlerin birbiriyle entegre çalışabildiği açık bir ekosistem oluşturma vizyonunu desteklerken, filo operatörlerinin giderek çeşitlenen ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunulmasına olanak sağlıyor.

Prometeon Tyre Group Geniş Avrupa Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, şöyle konuştu: “IAA Transportation, Prometeon’un yalnızca bir lastik üreticisi değil, filoların global çözüm ortağı olduğunu ortaya koymak açısından önemli bir buluşma noktası. SuperFleet ile ürün, hizmet, uzmanlık ve dijital çözümleri bir araya getiren kapsamlı bir ekosistem sunuyor; müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine destek oluyoruz. ZF gibi güçlü bir teknoloji şirketiyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yaklaşımımızın önemli bir örneği. Farklı ancak birbirini tamamlayan uzmanlıkları bir araya getirmenin, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler geliştirmemize ve onlar için daha fazla değer yaratmamıza imkân verdiğine inanıyoruz.”

ZF Aftermarket Dijital Çözümler İş Birimi Başkanı Benoit Dessart ise şunları söyledi: “Günümüz filolarının açık, akıllı ve bağlantılı çözümlere ihtiyacı var. Prometeon iş birliğimiz, filo operatörlerininveriye dayalı karar alma süreçlerini destekleme konusundaki ortak yaklaşımımızdan doğdu. Uzmanlıklarımızı bir araya getirerek filoların verimliliğine ve operasyonel sürekliliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımın yarattığı değeri IAA Transportation’da beraberce ortaya koymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Standın özel konuğu ise iki kez Dakar şampiyonu olan, Team MM Technology pilotu ve Prometeon marka elçisi Martin Macík Jr. idi. Dünyanın en zorlu yarışlarında uzun yıllardır mücadele eden Macík, Prometeon lastiklerini en ekstrem koşullarda kullanıyor. Yarışlarda edindiği deneyimleri ve geri bildirimlerini Prometeon ekipleriyle düzenli olarak paylaşarak lastiklerin geliştirilmesine katkıda bulunan Macík, şirketin inovasyon çalışmalarına da doğrudan destek veriyor.

Fuarda SuperFleet paketinin yanı sıra, bölgesel ve uzun mesafe taşımacılıktan yolcu taşımacılığına kadar farklı kullanım alanlarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen Prometeon Serie 02 ürün gamı da tanıtıldı. Prometeon uzmanlarının gerçekleştirdiği bilgilendirmeler ve uygulamalı gösterimlerde; yüksek performanslı lastikler, uzman hizmetler, dijital teknolojiler ve yetkin servis ağının bir araya gelmesiyle filolara sağlanan avantajlar aktarıldı. SuperFleet’in giderek daha açık ve bağlantılı bir ekosisteme dönüşen yapısı ile filo ve taşımacılık operatörlerine sunduğu çözümler de fuarda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.