Havacılık sektörünün en prestijli değerlendirmeleri arasında gösterilen 2026 Dünya Havayolu Ödülleri, Londra’da düzenlenen törenle açıklandı. Skytrax tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede 300’den fazla havayolu şirketi sıralamaya alındı.

Türk Hava Yolları da resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026 Skytrax World Airline Awards’taki başarısını duyurdu. Şirket, sekiz ayrı ödüle layık görülmenin yanı sıra “Dünyanın En İyi Hava Yolları” sıralamasında 5’inci basamağa yükselmesinin gururunu yaşadığını belirtti. THY, elde edilen başarıların yolculara sunulan seyahat deneyimini geliştirme hedefinin ve çalışanların özverisinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Listenin zirvesinde Singapore Airlines yer aldı. Şirketi Qatar Airways ve Cathay Pacific takip etti. Türk Hava Yolları ise dünya genelinde 5’inci sıraya yerleşerek Avrupa’dan listeye giren havayolları arasında en yüksek dereceyi elde etti.

THY Avrupa'nın zirvesinde

THY, genel sıralamadaki başarısının yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller kazandı. Bayrak taşıyıcı havayolu, Avrupa’nın en iyi havayolu, dünyanın en iyi business class ikramı ve Güney Avrupa’nın en iyi havayoluödüllerinin sahibi oldu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, şirketin Avrupa'nın en iyi havayolu seçilmesinin yanı sıra diğer kategorilerde de ödül kazanmasının kendileri açısından gurur verici olduğunu belirtti.

THY böylece Avrupa merkezli havayollarının genel sıralamadaki en yüksek derecesini elde eden şirket oldu. İlk 20'de THY'nin yanı sıra Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic ve Swiss International Air Lines da yer aldı.

Zirvede Asya ve Orta Doğu havayolları

2026 listesinin ilk sıralarında Asya ve Orta Doğu merkezli şirketlerin ağırlığı dikkat çekti.

İlk 10'da Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, ANA All Nippon Airways, THY, Emirates, Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines ve Korean Air yer aldı.

Qatar Airways ise uzun süredir elinde tuttuğu zirveyi bu yıl Singapore Airlines'a bırakarak ikinci sıraya geriledi. Buna karşın şirket; dünyanın en iyi business class havayolu ve Orta Doğu'nun en iyi havayolu dahil olmak üzere dört farklı ödül kazandı.

Qatar Airways ayrıca bu yıl ilk kez verilen Dünyanın En İyi Uçak İçi Wi-Fi'si ödülünü de aldı.

İşte dünyanın en iyi 20 havayolu

2026 Dünya Havayolu Ödülleri'nde genel sıralamanın ilk 20'si şöyle:

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific ANA All Nippon Airways Türk Hava Yolları Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air EVA Air Qantas Airways STARLUX Airlines Lufthansa Saudia Iberia Air Canada Virgin Atlantic Swiss International Air Lines Thai Airways

THY'nin 5'inci sırada yer alması, şirketin küresel havacılık sektöründeki konumunu bir kez daha ortaya koyarken, Avrupa kategorisindeki birinciliği de Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu açısından listenin öne çıkan sonuçlarından biri oldu.