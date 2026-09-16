Taşımacılık sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan IAA Transportation; ticari araç üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. BMC, fuarda geniş ürün yelpazesini ve farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ulaşım çözümlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.

BMC PRO L AİLESİNİN YENİ GÜCÜ: PRO L 1856

BMC, uluslararası uzun yol taşımacılığına yönelik geliştirdiği PRO L ailesinin 560 beygir gücündeki yeni üyesi PRO L 1856’yı, IAA Transportation 2026 kapsamında ilk kez sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

PRO L 1852’nin sunduğu performans, sürüş konforu ve dayanıklılık özelliklerini daha yüksek motor gücüyle bir araya getiren PRO L 1856; Euro VI-E emisyon standardındaki Cummins X13DT motoruyla 1.800 d/d’de 560 PS (412 kW) güç üretiyor. Araçta, Intarder ile desteklenen ZF 12 TX 2621 TD otomatikleştirilmiş şanzıman yer alıyor.

Yüksek tavanlı ve çift yataklı kabiniyle uzun yolculuklarda sürücü konforunu üst seviyeye taşıyan PRO L 1856; 10,4 inç dokunmatik multimedya ekranı ve yüksekliği ile erişim mesafesi ayarlanabilen elektrohidrolik direksiyon sistemiyle modern bir sürüş deneyimi sunuyor.

800 ve 400 litrelik alüminyum yakıt tanklarıyla toplam 1.200 litre yakıt kapasitesine sahip olan araç, uluslararası taşımacılık operasyonlarının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kör Nokta Bilgi Sistemi ve Hareket Algılama Sistemi (BSIS/MOIS) ise çevresel farkındalığı artırarak sürüş güvenliğini destekliyor.

BMC PRO L 1856, fuar boyunca BMC standında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMA ELEKTRİKLİ VE DİZEL ÇÖZÜMLER

BMC, IAA Transportation 2026’da şehir içi toplu taşımaya yönelik geliştirdiği PROCITY+ 12M EV ve PROCITY 18M Dizel otobüslerini de sergiliyor.

Tam elektrikli yapısıyla sürdürülebilir şehir içi ulaşımın ihtiyaçlarına cevap veren PROCITY+ 12M EV; çevreci teknolojisi, yolcu konforu ve modern tasarımıyla öne çıkıyor.

Yüksek yolcu kapasitesiyle yoğun şehir içi hatlara yönelik geliştirilen PROCITY 18M Dizel ise performans, dayanıklılık ve işletme verimliliğini bir arada sunuyor.

PROCITY, NEOCITY ve NEOPORT şehir içi otobüs ailesiyle geniş bir ürün gamına sahip olan BMC, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan, Çekya, Litvanya, Estonya ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere birçok ülkeye gerçekleştirdiği çevre dostu CNG otobüs ihracatıyla Türkiye’de bu alanda lider konumda bulunuyor.

Başta Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdüren BMC, dizel otobüs segmentinde de büyümeye devam ediyor. Polonya, İspanya, Portekiz, Almanya, Hırvatistan ve Danimarka gibi ülkelerde bayi ve servis ağını genişleterek uluslararası pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Avrupa’nın sayılı apron otobüs üreticilerinden biri olan BMC, Türkiye’nin ilk ve tek yerli apron otobüsü NEOPORT ile yurt içinde önemli projelere imza atarken; Kazakistan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gerçekleştirdiği ihracatlarla küresel pazarlardaki varlığını artırıyor.

BMC; ticari araç alanındaki mühendislik kabiliyetini, yenilikçi ürün yaklaşımını ve farklı pazarlara yönelik geliştirdiği çözümleri 15–20 Eylül 2026 tarihleri arasında IAA Transportation’da Salon 21’de bulunan C21 numaralı standında sektör temsilcileriyle buluşturuyor.