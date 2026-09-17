HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “HOPAPOR Tolarak, Karadeniz’deki stratejik konumumuz ve mevcut liman altyapımızla, Deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerinin gelecekte oluşturacağı yeni yük ve lojistik akışlarını yakından takip ediyoruz.

Türbin komponentlerinden proje ekipmanlarına, depolamadan ağır yük elleçlemeye kadar ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların, liman sektörü için önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.

Bu buluşmayı; sektör paydaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve HOPAPORT’un geleceğin enerji ve lojistik koridorlarındaki rolünü güçlendirmek açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Geleceğin yüklerini bugünden planlıyor, yeni nesil lojistik fırsatlara hazırlanıyoruz”.