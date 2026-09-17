Karayolu taşımacılığının toplu ulaşımın temelini oluşturduğu Fransız Guyanası’nda, filo güvenilirliği aynı zamanda bir kamu hizmeti sorumluluğu oluyor. Bölgede yolcu taşımacılığının önemli oyuncularından Transports CLERY de bu doğrultuda uzun vadeli ve stratejik teknoloji yatırımlarına odaklanıyor. Farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak filosunun yüzde 85’i Temsa araçlardan oluşan şirket, büyüme stratejisinde önemli bir adım atarak manuel şanzımanlardan Allison Torqmatic Serisi tam otomatik şanzımanlara geçiş yapıyor. Bu dönüşüm; operasyonel performans, sürücü konforu ve yolcu deneyimi açısından ölçülebilir kazanımlar sağlıyor.

Fransız Guyanası’nın ulaşım ihtiyaçlarıyla birlikte büyüyor

Yaklaşık 30 araçlık filosuyla Transports CLERY; okul, şehirlerarası ve turistik taşımacılıktan özel kiralama ve kurumsal ulaşım ihtiyaçlarına kadar geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. Aynı zamanda Cayenne ile Kourou arasındaki önemli şehirlerarası hatlardan birini işletiyor.

Turizm departmanı aracılığıyla Surinam ve Brezilya’ya turlar düzenleyen Transports CLERY, Fransız Guyanası’na uğrayan kruvaziyer gemi yolcularına yönelik yerel turlar da gerçekleştiriyor.

Transports CLERY filosunda Allison tam otomatik şanzıman dönüşümü

Transports CLERY, büyüme sürecinde başta MD 9 ve LD SB PLUS olmak üzere çeşitli Temsa modellerinde kademeli olarak manuel şanzımanlardan Allison T Serisi tam otomatik şanzımanlara geçerek önemli bir teknolojik dönüşüm gerçekleştiriyor. Temsa MD 9, motor konfigürasyonuna bağlı olarak Allison T325R şanzımanlarla donatılırken, LD SB PLUS modelinde FPT N67 motorla eşleştirilmiş Allison T350R tam otomatik şanzıman kullanılıyor. Her iki çözüm de Allison sürüş deneyiminin karakteristik özelliklerinden biri olan kesintisiz ve sarsıntısız güç aktarımını sağlıyor.

Bu tercih; yolcu konforunu, sürücülerin çalışma koşullarını ve operasyonel verimliliği birlikte geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir stratejinin parçasını oluşturuyor. Aynı zamanda kesintisiz hizmetin kritik önem taşıdığı Fransız Guyanası’nda araçların operasyonda kalma süresinin artırılmasına yardımcı oluyor.

Transports CLERY Direktörü Anthony CLERY, şirketin yaklaşımını şöyle açıklıyor: “Amacımız, bölgemizde güçlü bir varlık oluştururken güvenilir, konforlu ve verimli bir ulaşım hizmeti sunmak. Bugün yaptığımız teknolojik tercihler, uzun vadeli vizyonumuzla tamamen örtüşüyor.”

Operasyonel performans ve güvenilirliğe katkı

Transports CLERY açısından Allison tam otomatik şanzımanların filoya entegrasyonu, operasyonların optimize edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Özel araç yoğunluğunun yol açtığı trafik ve sıkışıklığın günlük ulaşımı zorlaştırdığı koşullarda, tam otomatik şanzıman teknolojisi toplu taşıma seferlerinin daha düzenli gerçekleştirilmesine ve operasyonel verimliliğin artırılmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca debriyaj sisteminin bulunmaması sayesinde mekanik aşınmanın azaltılmasına ve araçların daha uzun süre hizmette kalmasına katkıda bulunuyor. Bu avantajlar, lojistik koşulların hizmet sürekliliğini zorlaştırabildiği Fransız Guyanası’nda işletme açısından ayrı bir önem taşıyor.

Bu teknolojinin günlük operasyonları kolaylaştırması ve operasyonel güvenilirliği artırması, Transports CLERY’nin özel araç kullanımına karşı güvenilir ve yüksek performanslı bir ulaşım alternatifi sunmasına olanak tanıyor.

Sürücüler için daha konforlu çalışma koşulları

Zorlu sürüş koşullarının ve özellikle Fransız Guyanası’nın doğusunda belirgin eğimlerin görülebildiği güzergâhlarda Allison tam otomatik şanzımanlar, sürücülerin işini kolaylaştırıyor.

Sürücü yorgunluğunun azaltılmasına ve araç hâkimiyetinin iyileştirilmesine katkı sağlayan tam otomatik şanzımanlar, yoğun trafikte ve eğimli yollarda manevra kabiliyetini arttırıyor. Çalışma koşullarındaki bu iyileşme, mevcut sürücülerin memnuniyetle görevlerine devam etmesi ve yeni sürücülerin istihdam edilmesi açısından avantaj yaratıyor.

Transports CLERY’nin hâlihazırda istikrarlı bir iş gücü ve sürücü ekibi bulunuyor. Çalışma koşullarına ilişkin deneyimlerin hızla yayıldığı bir bölgede, sürüş konforunu artıran teknolojilerin kullanılması en iyi sürücüleri kadroya çekmek açısından da etkili oluyor.

Tüm hizmetlerde daha iyi bir yolcu deneyimi

Allison şanzımanlar, şehirlerarası, turistik ve kurumsal taşımacılıkta yolcular için akıcı ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunuyor.

Vites geçişlerinden kaynaklanan sarsıntıların ortadan kalkması, araç içi konforu doğrudan artırıyor. Bu özellik, sanayi, kamu ve turizm faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yolculuklarda kullanıcıların yükselen hizmet kalitesi beklentilerinin karşılanmasına yardımcı oluyor.

Sunulan konfor seviyesi aynı zamanda toplu taşımanın modern ve cazip bir ulaşım seçeneği olarak konumunu güçlendiriyor.

Temsa ve Allison iş birliği, filo stratejisini destekliyor

Transports CLERY filosunun yüzde 85’ini farklı kullanım ihtiyaçları için alımı yapılan Temsa araçları oluşturuyor. Şirketin filo stratejisinin arkasında hem Temsa hem de Allison Transmission ile teknik, ticari ve operasyonel alanlarda yürütülen yakın iş birliği bulunuyor.

Bu iş birliği, Transports CLERY’nin büyüme planlarını desteklerken filonun sürdürülebilir performans ve verimlilik odağıyla yönetilmesine de olanak tanıyor.

Fransız Guyanası’nda ulaşımın geleceğine yatırım

Şehirlerarası, turistik ve kurumsal taşımacılık faaliyetlerini büyüten Transports CLERY, filosunu ve hizmet ağını geliştirerek Fransız Guyanası’nın önde gelen yolcu taşımacılığı operatörleri arasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Allison T Serisi tam otomatik şanzıman teknolojisine yatırım yapan şirket, büyüme stratejisini Fransız Guyanası’nın gelişen ulaşım ihtiyaçlarıyla birlikte şekillendiriyor. Bu yaklaşımıyla Transports CLERY, bölgesel mobilitenin geliştirilmesi ve toplu taşımanın modernizasyonunda aktif rol üstlenmeyi amaçlıyor.