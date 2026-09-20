Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesi, Diyarbakır'ın yanı sıra Şırnak'ın Cizre ilçesinde de sokakları panayır alanına çevirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş karşısında aldığı tarihi galibiyet, Cizre'de coşkuyla karşılandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yediden yetmişe yüzlerce Amed Sportif Faaliyetler taraftarı, galibiyeti kutlamak için cadde ve sokaklara akın etti.

Caddelerde konvoy, gökyüzünde havai fişekler

Ellerinde bayraklarla sokaklara dökülen taraftarlar; Orhan Doğan Caddesi, Şerafettin Elçi Caddesi, Nusaybin Caddesi ve Yafes Caddesi üzerinde özel araçlarıyla uzun konvoylar oluşturarak şehir turu attı.

Kutlamaların merkezi haline gelen Dörtyol Kavşağı'nda toplanan yüzlerce vatandaş ise meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarların patlattığı havai fişekler gecenin karanlığını aydınlatırken, kutlamalar geç saatlere kadar olaysız bir şekilde devam etti.