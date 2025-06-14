Yükselen Trend: Teknoloji Odaklı Savunma

Günümüzde artık sadece asker sayısı değil; yapay zeka, insansız sistemler, siber güvenlik ve ileri mühimmat teknolojileri, ülkelerin askeri gücünü belirleyen temel unsurlar arasında. ABD başta olmak üzere Çin, Rusya, Hindistan ve İngiltere gibi ülkeler, bu alanlara milyarlarca dolar yatırım yaparak savunma alanında stratejik üstünlük elde etmeye çalışıyor.

Türkiye 13. Sırada: İHA ve SİHA Başarısı Etkili

Türkiye’nin 47 milyar dolarlık savunma harcaması, onu Güney Kore ve Kanada gibi ülkelerin önüne taşıdı. Yerli üretim insansız hava araçları (İHA/SİHA), Altay ana muharebe tankı ve Milli Muharip Uçak (KAAN) gibi projeler, bu yükselişte önemli rol oynadı. Ayrıca Türk savunma sanayisinin ihracat başarısı da yatırımların geri dönüşünü sağlayan bir etken olarak öne çıkıyor.

İran ve İsrail Nerede?

İran , ekonomik yaptırımlara rağmen savunma bütçesini 15.4 milyar dolara çıkararak 25. sırada yer aldı. Özellikle yerli füze ve drone teknolojilerine odaklanması dikkat çekiyor.

İsrail ise 30.5 milyar dolarlık savunma harcamasıyla 17. sırada bulunuyor. Demir Kubbe hava savunma sistemi, yapay zeka destekli savaş teknolojileri ve İHA’lar bu bütçenin büyük kısmını oluşturuyor.

En Çok Harcayan İlk 5 Ülke:

ABD – 895 milyar dolar "Yapay Zeka Bizi Dinliyor mu?" Prof. Dr. Yavuz Samur Gençlerle Buluştu İçeriği Görüntüle Çin – 266.8 milyar dolar Rusya – 126 milyar dolar Hindistan – 75 milyar dolar Suudi Arabistan – 74.7 milyar dolar

Uzman Yorumu:

Askeri ve jeopolitik uzmanlara göre, Türkiye’nin üst sıralara tırmanışı yalnızca bölgesel caydırıcılık açısından değil, aynı zamanda küresel savunma sanayisindeki yükselişinin de bir göstergesi. Mevcut trendler göz önüne alındığında, savunma harcamalarının önümüzdeki yıllarda daha da artması ve dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Türkiye, 2025 yılı itibarıyla askeri harcamalarda ilk 15’e girerek küresel savunma liginde güçlü bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. İran ve İsrail gibi ülkelerin gerisinde kalmayan Türkiye, teknoloji odaklı yerli üretim hamleleriyle önümüzdeki yıllarda daha da üst sıraları hedefliyor.