3. Lig Kulüpler Birliği ve Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, kulüplerin yaşadığı sorunları ilgili bakanlığa, gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileterek çözüm üretmek için çalışacaklarını söyledi. Başkan Orhan, Küçükçekmece Sinopspor olarak da bu sezon bir üst lige yükselme hedefiyle mücadele ettiklerini belirtti.

3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, geçtiğimiz günlerde kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na da seçildi. Başkan Orhan, düzenlediği basın toplantısında 'Kulüpler Birliği Başkanı' olarak plan ve hedeflerinin yanı sıra Küçükçekmece Sinopspor'un yeni sezon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

3. Lig Kulüpler Birliği'nin 54 kulüpten oluştuğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Orhan, 'Tabii ki çok önemli bir görev, önemli bir sorumluluk. Biz de bu sorumluluğu ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla, Türkiye Futbol Federasyon Başkanım İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve yardımcısı Mecnun Otyakmaz ve 3. ve 2. Ligler Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin ile birlikte güzel bir görev yapmak için planlarımızı oluşturuyoruz. Yakında da federasyonumuza ve daha sonra da bakanlığa çıkarak, gerekirse Cumhurbaşkanımıza kadar bu sorunlarımızı iletip çözüm üretmek için mücadele edeceğiz' şeklinde konuştu.

'Bu sene bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz'

Başkanlığının 4. yılında daha da olgunlaştıklarını ve her sezon olduğu gibi bu yıl da bir üst lige yükselmek için mücadele ettiklerini belirten Orhan, 'Küçükçekmece'de futbolu sevdiren, Küçükçekmece'de futbolun vizyonunu yükselten bir kulüp başkanı olmaktan da ayrıca keyif alıyorum. Küçükçekmece'de, Küçükçekmecespor'un dışında ilk defa profesyonel lige çıkan bir kulübüz. Bu sene 4. yılımız, her sene kafaya oynuyoruz. Her sene şampiyonluk hedeflerimiz var. Bu sene de Allah nasip ederse olgunlaştığımızı, olduğumuzu düşünüyorum. Nasip olursa bu sene bir üst lige çıkmak için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla çalışıyoruz. Küçükçekmece'de futbol aklı, 42 tane bizim dışımızda futbol kulübü var. Küçükçekmece'nin futbol aklı Türkiye'nin futbol aklı gibi. Çok futbolu seven bir Küçükçekmece ilçesinin profesyonel takımıyız. Biz de buradan bu sevgiyle, bu muhabbetle, bu birlik beraberlikle bir üst lige çıkmak istiyoruz. İnşallah nasip olacak. Küçükçekmece'mizde sahalarımız var ama stadımız yok. Küçükçekmece'nin tek eksiği stadı. Allah nasip ederse bu sene içinde temeli atılarak, gelecek sene stadımızda maçlarımızı oynamaya başlayacağız' ifadelerini kullandı.

'5 yaşından başlayarak en üst seviyeye kadar her branştan futbolcu yetiştiriyoruz'

Kulüpler Birliği Başkanı olarak öncelikli olarak değiştirmek istediği konular ve 3. Lig kulüplerinin yaşadığı sorunların neler olduğu sorulan Başkan Orhan, 'Baştan aşağı sorun desem doğrudur. Birinci neden, ilk akla gelen sorun, insanların en çok rahatsız olduğu, mahcup olduğu nokta maddiyattır. Bugün Türk futbolunun gelişimi için eğer ilçeyse ilçenin kaymakamı, ilçenin belediye başkanı ve ilçenin kıymetli iş adamları kulüplere sahip çıkması gerekiyor. İl ise valimiz ile milletvekilleri ve burada yine belediye başkanı.. Belediyelerin spor için, futbol kulüpleri için veya başka branşlar için muhakkak bir bütçe ayırması gerekiyor. Bu artık bizim gençliğimizin en çok buluştuğu, o aksiyonu, o sevinci yaşadığı en güzel alan burası. Biz buraya iş adamı olarak, sorumluluk sahibi olmamız, sorumlulukların içinde olmamız lazım. Bu sorumluluğu kendi bünyemde hissettiğim için kulübümde şu anda 500'ün üzerinde 5 yaşından başlayarak en üst seviyeye kadar her branştan futbolcu yetiştiriyoruz. Bu konuda ben istiyorum ki Küçükçekmece genelinde iş adamları sahip çıksın. Bizim bölgemizde sadece Küçükçekmece olarak çok kıymetli iş adamlarımız var. Özel okullarımız var, üniversitelerimiz var, otellerimiz var, fabrikalarımız var ama spora ayrılan bir bütçe yok. Bunları yönlendirmek için belediye başkanımdan görev bekliyorum. Bunları yönlendirmek için Küçükçekmece Kaymakamından görev bekliyorum. Spora destek bir model oluşturalım. Bunu da federasyonumuza aktaralım. Bu modeli de Türkiye genelinde bir bütçe ayırarak Türk futboluna, Türk sporuna faydalı gençler yetiştirmek için mücadele edelim derim' cümlelerine yer verdi.

'Sezon sonu bu ipi göğüslemek camianın en büyük arzusu'

Bu sezon takım olarak yüksek hedefler belirlediklerini ve gelecek yıl 2. Lig'de yeni statlarında mücadele etmek için tüm çalışmaları büyük bir ciddiyetle sürdürdüklerini aktaran Başkan Rafet Orhan, 'Sezon başı tam 1 ay Bolu'da kamp yaptık. Bu sene hedeflerimizin yüksek olmasından dolayı, yeni stadımızda da 2. Lig'de oynamak için her çalışmayı çok ciddiye aldık. İyi bir yönetim kurulu kurduk. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Takımımız üst seviye, hocamız çok değerli, ekibi çok değerli, futbolcularımız çok değerli bizim için, evlatlarımızdır. Bizim formamızı giyen bizim şerefimizi taşıyordur. Ben de bu gözle bakıyorum. Onların başının yere eğilmemesi için her şeyi yapmaya gayret ediyorum, onların da bizim başımızı eğdirmeyeceklerini düşünüyorum. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Averajla ikinci durumdayız. Sezon sonu tabii ki bu ipi göğüslemek ben ve yönetim kurulunun, camianın en büyük arzusu. Takımımız çok iyi. Bizim ligimiz 3. Lig'dir ama son oynadığımız maç gerçekten üst seviye bir maçtı. Ben buradan rakiplerimiz olan tüm futbol kulüplerine, 54 kulübümüzün başkanlarına, camialarına başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin' diye konuştu.