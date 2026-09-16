TURKA, araç muayenesinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerini bir araya getirecek stratejik bir iş birliğine imza attı. TURKA'nın Altınay Robot Teknolojileri ile imzaladığı anlaşmanın hedefi, Türkiye'de geliştirilecek ve test edilecek bu teknolojinin zaman içinde yurt dışına ihraç edilmesi olacak.

İmzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, araç muayene süreçlerinde kullanılacak robotik mekanizmaların tasarımı, sistem entegrasyonu, kontrol altyapısı ve sahaya uyarlanması Altınay tarafından gerçekleştirilecek. Altınay Robot Grubu çatısı altındaki GRASS (Gelişmiş Robot ve Akıllı Sanayi Sistemleri) firması tarafından üretilecek endüstriyel robotlar, görüntüleme, sensör ve ölçüm teknolojileriyle entegre şekilde çalışarak, özellikle araçta erişimi zor noktalarda fiziksel ölçüm ve kontrol operasyonlarını daha hızlı, standart ve tekrarlanabilir hale getirecek.

Geliştirilecek teknoloji, TURKA'nın 81 ildeki operasyonuna, ihtiyaca göre ölçeklenen bir mimariyle kademeli olarak yayılacak. İstanbul Arnavutköy'de faaliyete geçen TURKA Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi de sistemlerin geliştirilmesi ve sahaya en doğru şekilde uyarlanması için Ar-Ge ve test üssü olarak kullanılacak.

İş birliğinin stratejik boyutunu ise yerlilik ve ihracat hedefi oluşturuyor. Altınay Robot Teknolojileri'nin 30 yılı aşkın mühendislik birikimi ve GRASS çatısı altında yürüttüğü yerli endüstriyel robot kolu ve kritik bileşen geliştirme kabiliyeti, TURKA'nın "yerli ve milli teknoloji" vizyonuyla buluşuyor.

Türkiye'de üretilip dünyaya tanıtılacak

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, iş birliğinin stratejik önemi olan bir başka boyutu daha olduğunu söyleyerek "Türkiye'yi araç muayene teknolojilerinde yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna taşımak istiyoruz. Bu yüzden de 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağımız araç muayene sisteminin yerli ve milli olmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'de geliştirilerek test edilmiş ve dünyaya anlatılabilecek bir araç muayene teknolojisi oluşturmak istiyoruz." dedi.

Robotik sistemlerin otomotiv üretiminden araç güvenliği ve teknik denetim süreçlerine kadar fiziksel ölçüm, hassas kontrol ve yüksek tekrarlanabilirlik gerektiren operasyonlarda giderek daha fazla kullanıldığını vurgulayan Salman, "TURKA'da da robotik sistemlerin özellikle fiziksel ölçüm ve kontrol gerektiren, aracın erişimi zor noktalarına ulaşmayı gerektiren operasyonlarda devreye girmesini hedefliyoruz. Teknisyenlerimizin karar kalitesini teknolojiyle güçlendireceğiz. Kurulacak sistem ile ölçüm verisi dijital olarak kaydedilecek ve diğer sistemlerle ilişkilendirilebilecek." diyerek teknolojik sistemlerin hep aynı standartta ölçüm yaparak veri ürettiğini ve böylece teknisyenin kararını desteklediğini ama nihai sürecin her zaman mevzuat ve yetkili muayene personelinin sorumluluğunda sürdürüldüğünün altını çizdi.

Altınay Robot'un GRASS teknolojisi araç muayenesinde küresel model olacak

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, gerçekleşen iş birliğinin stratejik derinliğini ve teknolojik altyapısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Altınay Teknoloji Grubu olarak 30 yılı aşkın süredir endüstriyel robotik, ileri otomasyon ve derin teknoloji alanlarında biriktirdiğimiz yerli mühendislik gücünü; sanayinin ve saha operasyonlarının geleceğini şekillendiren yüksek katma değerli çözümlere dönüştürüyoruz. Bu birikimi, yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli teknolojimiz GRASS ile yeni bir boyuta taşıdık. Sürücüsünden, servo motoruna ve kontrol yazılımlarına kadar kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bu platform, TURKA'nın yenilikçi araç muayene konseptiyle birleşerek sektörde küresel ölçekte ses getirecek stratejik bir dönemi başlatıyor. Amacımız, fiziksel denetim operasyonlarına yapay zeka ve robotik hassasiyet kazandırarak süreçlerdeki izlenebilirliği ve standardizasyonu en üst seviyeye çıkarmaktır."

Kurulan altyapının bütünsel bir dijital ekosistem olduğunu vurgulayan Altınay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sahaya entegre edeceğimiz robotik mekanizmalar; aracın erişimi en zor noktalarında dahi milimetrik ölçüm hassasiyeti, yüksek tekrarlanabilirlik ve kesintisiz dijital veri akışı sağlayacak. Buradaki temel yaklaşımımız, yetişmiş teknisyenlerimizin karar kalitesini veriye dayalı olarak güçlendirmek. TURKA ile bu teknolojiyi uluslararası pazarlara ihraç edilen bir 'Türk Mühendisliği Referans Modeli' haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, küresel standartları belirleyip ihraç eden bir güç olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

TURKA, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde, Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini 20 yıl boyunca yürütecek. Altınay Robot ile geliştirilecek teknolojinin kapsamının, bu sürecin ilerleyen yıllarında genişletilmesi planlanıyor.