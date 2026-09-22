Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan, bu sezon sahada kaldığı 87 dakikada 1 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 6 haftada topladığı 3 puanla son basamağın bir üst sırasında 17. basamakta yer alıyor. Milli maçlar için verilen araya büyük bir hayal kırıklığıyla giren sarı-kırmızılılarda Brezilyalı forvet Juan ise az süre almasına rağmen skorer performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Yaz transfer döneminde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki golcü, Göztepe'de kaldı. Sezona ilk 3 maçta ilk 11'de başlayamayan Juan, Samsunspor karşılaşmasında 30, Gençlerbirliği maçında 45 ve Galatasaray mücadelesinde 27 dakika süre aldı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray karşılaşmasında takımının gollerinden birine imza attı.

Bu karşılaşmanın ardından ilk 11'e dönen Juan, Gaziantep FK maçında 2, Alanyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Milli ara öncesindeki son maçta Çaykur Rizespor karşısında skor üretemeyen 24 yaşındaki oyuncu, buna rağmen sezonun ilk 6 haftasında 347 dakika sahada kalıp 4 gole ulaştı. Juan, bu performansıyla sahada kaldığı her 87 dakikada bir gol kaydetmiş oldu.

Göztepe'nin bu sezon ligde attığı 11 golün 4'ünde imzası bulunan Brezilyalı forvet, takımının skor yükünün önemli bölümünü üstlendi. Juan'ın performansı camiada memnuniyetle karşılandı.