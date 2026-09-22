Gelişmelerin ardından Nihat Kırmızı'nın geçmişi, iş dünyasındaki faaliyetleri ve Topkapı Üniversitesi'ndeki rolü merak konusu oldu.

Nihat Kırmızı kimdir?

1978 doğumlu olan Nihat Kırmızı, iş insanı, eğitimci ve spor yöneticisi kimlikleriyle tanınıyor. İstanbul'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Kırmızı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme alanında, muhasebe ve finans üzerine yüksek lisans yaptı. Üniversitenin resmi biyografisinde ayrıca New York'ta dil eğitimi aldığı ve İngiltere'de hukuk eğitimi gördüğü bilgisi yer alıyor.

Kırmızı'nın iş hayatı öğrencilik yıllarında başladı. Kariyerinin ilk dönemlerinde turizm, satış, pazarlama ve reklamcılık alanlarında çalışan Kırmızı, daha sonra dış ticaret, gayrimenkul, sigortacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterdi. Doğa Sigorta'nın resmi kurumsal bilgilerinde, 2003'ten itibaren sigortacılık sektörünün farklı alanlarında görev aldığı, 2008'de ise telekomünikasyon sektörüne geçtiği belirtiliyor.

Doğa Sigorta'nın kuruluşunda yer aldı

Nihat Kırmızı'nın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri sigortacılık oldu. Kırmızı, 2013 yılında Doğa Sigorta A.Ş.'yi kurdu ve şirketin CEO'su ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Şirketin resmi biyografisine göre Kırmızı, 2015 yılında "pencere modeli" ile katılım sigortacılığı uygulamasını başlattı.

Güncel kurumsal kayıtlarda Kırmızı, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.

Topkapı Üniversitesi'ne uzanan süreç

Kırmızı'nın eğitim sektöründeki faaliyetlerinin önemli bir bölümünü ise İstanbul Topkapı Üniversitesi oluşturuyor.

Üniversitenin resmi biyografisine göre Kırmızı, 2019 yılında Plato Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanlığını devraldı. Bu süreçte gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın ardından kurum, İstanbul Topkapı Üniversitesi adıyla faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Üniversitenin resmi kaynaklarında Kırmızı, kurumun kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olarak tanımlanıyor.

Kurumun geçmişi ise daha eskiye uzanıyor. Plato Meslek Yüksekokulu 2009 yılında kurulurken, kurum 2016'da İstanbul Ayvansaray Üniversitesi adını aldı. 2019'un sonunda Nihat Kırmızı'nın mütevelli heyeti başkanlığına geçmesiyle yönetim yapısında değişiklik yaşandı. Üniversitenin adı 2022 yılında İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirildi.

Eğitim yatırımları da bulunuyor

Nihat Kırmızı'nın resmi biyografisinde Topkapı Üniversitesi'nin yanı sıra Mesleğim Eğitim Kurumları, Berk Anadolu Lisesi ve Mesleğim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi gibi eğitim kurumlarının kuruluşunda da yer aldığı belirtiliyor. Üniversitenin biyografisinde eğitim teknolojileri, girişimcilik, finans ve dijital dönüşüm gibi alanların da çalışma konuları arasında bulunduğu aktarılıyor.

Topkapı Üniversitesi'nin aday öğrenci platformunda ise kurumun 2026-2027 dönemine ilişkin program ve kontenjan bilgilerinin yayımlandığı görülüyor. Üniversitenin kendi verilerine göre kurumda lisans ve ön lisans düzeyinde çok sayıda program bulunuyor.

Galatasaray'da da yöneticilik yaptı

Kırmızı'nın faaliyet alanları eğitim ve sigortacılıkla sınırlı değil. Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapan Kırmızı, üniversitenin resmi biyografisine göre Haziran 2022'ye kadar Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı.

Fon soruşturmasında gözaltına alındı

Nihat Kırmızı, 20 Eylül 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Tera Yatırım yöneticileri ile Emre Alkin ve Kerem Alkin'in de gözaltına alındığı bildirildi.

Kırmızı'nın gözaltına alınması, aynı zamanda başkanlığını yaptığı İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin yönetimi ve yeni eğitim dönemine ilişkin gelişmeleri de kamuoyunun gündemine taşıdı.

Soruşturmanın hukuki süreci devam ederken, gözaltı işlemi tek başına kişiler hakkında kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmiyor.