Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, TAB Gıda ve Türk Traktör gibi şirketler BIST 100’e dahil edilirken, Galatasaray Sportif, Mia Teknoloji, Reeder Teknoloji ve Şekerbank’ın da aralarında bulunduğu 27 şirket endeksten çıkarılacak.
Borsa İstanbul’da 2026 yılının son çeyreği için beklenen endeks revizyonu belli oldu. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan dönemsel değerlendirme kapsamında BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 başta olmak üzere çeşitli pay endekslerinde değişiklik yapılmasına karar verildi.
Yeni düzenlemeler 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
BIST 100’de 27 hisselik değişim
BIST 100 endeksinde yeni dönemle birlikte 27 pay endekse dahil edilirken, 27 pay kapsam dışında bırakılacak.
BIST 100’e dahil edilen şirketler
Yeni dönemde BIST 100 kapsamında yer alacak şirketler şöyle:
- Anadolu Grubu Holding
- Ahlatcı Doğal Gaz
- Akçansa
- Akfen Yenilenebilir Enerji
- Albaraka Türk
- Anadolu Hayat Emeklilik
- Aygaz
- 1000 Yatırımlar Holding
- Eczacıbaşı Yatırım
- Ege Endüstri
- Ege Gübre
- IC Enterra Yenilenebilir Enerji
- Global Yatırım Holding
- Galata Wind Enerji
- İskenderun Demir Çelik
- Karsan Otomotiv
- Katmerciler Ekipman
- Kocaer Çelik
- Kordsa Teknik Tekstil
- Limak Doğu Anadolu Çimento
- Rönesans Gayrimenkul Yatırım
- Reysaş Lojistik
- Sinpaş GYO
- TAB Gıda
- Kıraç Galvaniz
- Torunlar GYO
- Türk Traktör
BIST 100’den çıkarılacak 27 şirket
Yeni dönemle birlikte şu şirketlerin payları BIST 100 kapsamından çıkarılacak:
- Balsu Gıda
- Batıçim Çimento
- DAP Gayrimenkul
- Destek Finans Faktoring
- Efor Yatırım
- Esenboğa Elektrik
- Europower Enerji
- Gen İlaç
- Girişim Elektrik Sanayi
- Grainturk Holding
- Galatasaray Sportif
- Işıklar Enerji Yapı Holding
- İzdemir Enerji
- Kiler Holding
- Katılımevim Tasarruf Finansman
- Kuyaş Yatırım
- Margün Enerji
- Mia Teknoloji
- Odine Teknoloji
- Pasifik Eurasia Lojistik
- Pasifik Teknoloji
- Pasifik GYO
- QUA Granite Hayal Yapı
- Ral Yatırım Holding
- Reeder Teknoloji
- Sarkuysan
- Şekerbank
BIST 100 için yedek paylar ise Kiler GYO, Reysaş GYO ve Tümosan Motor ve Traktör olarak belirlendi.
BIST 30’da da değişiklik var
BIST 30 Endeksi'nde de tek hisselik değişiklik yapılacak. TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) BIST 30’a alınırken, Destek Finans Faktoring (DSTKF) endeks dışında kalacak.
BIST 30’un yedek payları ise Batıçim Batı Anadolu, Türkiye Sigorta ve OYAK Çimento olarak açıklandı.
BIST 50’de 6 şirket girecek, 6 şirket çıkacak
BIST 50 Endeksi’nde de altı payın kapsamı değişecek.
Endekse dahil edilenler:
- CVK Maden
- CW Enerji
- Doğuş Otomotiv
- Enerya Enerji
- Mavi Giyim
- T.S.K.B.
Endeksten çıkarılanlar:
- Destek Finans Faktoring
- Efor Yatırım
- Katılımevim Tasarruf Finansman
- Kuyaş Yatırım
- Mia Teknoloji
- Pasifik Eurasia Lojistik
BIST 50 için yedek paylar Otokar, Şok Marketler ve Arçelik olarak belirlendi.
Yeni liste 1 Ekim’de yürürlüğe girecek
Borsa İstanbul'un dönemsel değerlendirmesi, BIST pay endekslerinin metodolojisine uygun olarak gerçekleştirildi. Açıklanan yeni dağılımlar 1 Ekim 2026 seans başlangıcından itibaren uygulanacak.
Endeks değişiklikleri, BIST endekslerini takip eden portföyler açısından da izlenen dönemsel düzenlemeler arasında yer alıyor. Ancak bir şirketin endekse girmesi veya çıkması, tek başına hissenin gelecekteki performansına ilişkin bir sonuç anlamına gelmiyor.