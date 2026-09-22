Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, TAB Gıda ve Türk Traktör gibi şirketler BIST 100’e dahil edilirken, Galatasaray Sportif, Mia Teknoloji, Reeder Teknoloji ve Şekerbank’ın da aralarında bulunduğu 27 şirket endeksten çıkarılacak.

Borsa İstanbul’da 2026 yılının son çeyreği için beklenen endeks revizyonu belli oldu. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan dönemsel değerlendirme kapsamında BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 başta olmak üzere çeşitli pay endekslerinde değişiklik yapılmasına karar verildi.

Yeni düzenlemeler 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

BIST 100’de 27 hisselik değişim

BIST 100 endeksinde yeni dönemle birlikte 27 pay endekse dahil edilirken, 27 pay kapsam dışında bırakılacak.

BIST 100’e dahil edilen şirketler

Yeni dönemde BIST 100 kapsamında yer alacak şirketler şöyle:

Anadolu Grubu Holding

Ahlatcı Doğal Gaz

Akçansa

Akfen Yenilenebilir Enerji

Albaraka Türk

Anadolu Hayat Emeklilik

Aygaz

1000 Yatırımlar Holding

Eczacıbaşı Yatırım

Ege Endüstri

Ege Gübre

IC Enterra Yenilenebilir Enerji

Global Yatırım Holding

Galata Wind Enerji

İskenderun Demir Çelik

Karsan Otomotiv

Katmerciler Ekipman

Kocaer Çelik

Kordsa Teknik Tekstil

Limak Doğu Anadolu Çimento

Rönesans Gayrimenkul Yatırım

Reysaş Lojistik

Sinpaş GYO

TAB Gıda

Kıraç Galvaniz

Torunlar GYO

Türk Traktör

BIST 100’den çıkarılacak 27 şirket

Yeni dönemle birlikte şu şirketlerin payları BIST 100 kapsamından çıkarılacak:

Balsu Gıda

Batıçim Çimento

DAP Gayrimenkul

Destek Finans Faktoring

Efor Yatırım

Esenboğa Elektrik

Europower Enerji

Gen İlaç

Girişim Elektrik Sanayi

Grainturk Holding

Galatasaray Sportif

Işıklar Enerji Yapı Holding

İzdemir Enerji

Kiler Holding

Katılımevim Tasarruf Finansman

Kuyaş Yatırım

Margün Enerji

Mia Teknoloji

Odine Teknoloji

Pasifik Eurasia Lojistik

Pasifik Teknoloji

Pasifik GYO

QUA Granite Hayal Yapı

Ral Yatırım Holding

Reeder Teknoloji

Sarkuysan

Şekerbank

BIST 100 için yedek paylar ise Kiler GYO, Reysaş GYO ve Tümosan Motor ve Traktör olarak belirlendi.

BIST 30’da da değişiklik var

BIST 30 Endeksi'nde de tek hisselik değişiklik yapılacak. TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) BIST 30’a alınırken, Destek Finans Faktoring (DSTKF) endeks dışında kalacak.

BIST 30’un yedek payları ise Batıçim Batı Anadolu, Türkiye Sigorta ve OYAK Çimento olarak açıklandı.

BIST 50’de 6 şirket girecek, 6 şirket çıkacak

BIST 50 Endeksi’nde de altı payın kapsamı değişecek.

Endekse dahil edilenler:

CVK Maden

CW Enerji

Doğuş Otomotiv

Enerya Enerji

Mavi Giyim

T.S.K.B.

Endeksten çıkarılanlar:

Destek Finans Faktoring

Efor Yatırım

Katılımevim Tasarruf Finansman

Kuyaş Yatırım

Mia Teknoloji

Pasifik Eurasia Lojistik

BIST 50 için yedek paylar Otokar, Şok Marketler ve Arçelik olarak belirlendi.

Yeni liste 1 Ekim’de yürürlüğe girecek

Borsa İstanbul'un dönemsel değerlendirmesi, BIST pay endekslerinin metodolojisine uygun olarak gerçekleştirildi. Açıklanan yeni dağılımlar 1 Ekim 2026 seans başlangıcından itibaren uygulanacak.

Endeks değişiklikleri, BIST endekslerini takip eden portföyler açısından da izlenen dönemsel düzenlemeler arasında yer alıyor. Ancak bir şirketin endekse girmesi veya çıkması, tek başına hissenin gelecekteki performansına ilişkin bir sonuç anlamına gelmiyor.