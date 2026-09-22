İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen Tera ve fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında savcılığın yapacağı değerlendirme bekleniyor.

Emre Tezmen ve 4 isim neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte 19 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Tezmen ile Öztürk'ün makam odalarında da polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

Fon soruşturmasında daha önce ne olmuştu?

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmanın önceki aşamalarında da çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamasında 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı genişledi ve Tera ile bağlantılı üst düzey isimler de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tera'da peş peşe yönetim değişiklikleri

Soruşturmanın devam ettiği dönemde Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'de üst düzey bir yönetim değişikliği daha yaşandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Erkan Kilimci de görevlerinden ayrıldı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Kilimci'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerini kendi isteğiyle bıraktığı bildirildi.

Pusula Finans Holding sürecinde dikkat çeken gelişme

Tera Grubu daha önce Pusula Finans Holding'in satın alınmasına ilişkin mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Bu süreçte Emre Tezmen'in Pusula Finans Holding'e yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak atandığı açıklanmıştı.

Ancak planlanan pay devri sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Tera Yatırım tarafından yapılan açıklamada, Emre Tezmen ile Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding'deki yönetim kurulu üyeliklerinden, Ticaret Sicili'nde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce ayrıldıkları belirtildi.

Şirket, söz konusu gelişmeyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sundu.

Gözler adli sürece çevrildi

Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in adliyeye sevk edilmesiyle soruşturmanın adli sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından haklarındaki kararın adli makamlar tarafından verilmesi bekleniyor.

Soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.